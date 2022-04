Por la Champions con olor a final de Copa

Pellegrini no quiere pensar más allá del partido de esta noche, pero los prolegómenos del partido no podrán ser más coperos con el homenaje sobre el césped a muchos de los campeones del 77 y del 2005. El técnico chileno podría introducir varios cambios respecto al equipo que empató en Anoeta. Miranda, Edgar, Sabaly, Guardado, Joaquín, Tello, Willian José… todos ellos cuentan con opciones de aparecer en el once verdiblanco. Diego Lainez es la única novedad en la lista de 25 convocados.

El Elche no podrá contar con el sancionado Omar Mascarell, por lo que Gumbau apunta a sustituto en el centro del campo. Josan y Bigas acabaron con molestias en el último choque ante el Mallorca, por lo que Diego González y Palacios podrían reaparecer en un once que probablemente repetirá esquema con tres centrales.

