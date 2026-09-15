Ceballos, 'redebut' con el Betis nueve años después

Ceballos jugó su último encuentro con el cuadro heliopolitano el 20 de mayo de 2017, en El Molinón ante el Sporting de Gijón, que concluyó con empate a dos tantos.

Luego salió al Real Madrid, en el que ha estado desde entonces al margen de los dos cursos en los que estuvo cedido en el Arsenal inglés, y por fin ha podido volver a jugar con su equipo del alma, que venció en El Madrigal por 1-2.

Ceballos saltó al césped a los 57 minutos para sustituir a Isco Alarcón, otro jugador con pasado madridista e internacional como el mediocampista de Utrera, y trabajó con acierto y precisión para que el cuadro que dirige el chileno Manuel Pellegrini sellara un nuevo triunfo que le sitúa en la tercera plaza de la clasificación, empatado con el Real Madrid y a tres puntos del Barcelona.