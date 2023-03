Casimiro, en Onda Cero, sobre las interminables lesiones: "No lo he vivido nunca"

El técnico verdiblanco ha alcanzado los 746 partidos dirigidos en la ACB, superando al malogrado Manel Comas y sólo por detrás de Aito García Reneses y Pedro Martínez en el ranking total. Para Casimiro, "Si me lo dicen cuando debuté en la temporada 97-98, no sabría si creérmelo en aquel momento. Estoy muy contento y orgulloso de la trayectoria que he podido tener y agradecido al baloncesto".

No obstante, 24 temporadas después, el preparador ciudarrealeño se ha encontrado con una campaña con una cantidad de lesiones desconocida para él. "Este ritmo de jugadores que van cayendo lesionados desde la pretemporada... Cuando ya crees que has reconstruido el equipo y que compites muy bien en Lugo, ganando, y crees que vas a tener tranquilidad en ese sentido, se vuelve a caer el equipo con tres lesionados de gran importancia. No he vivido nunca una situación de estas donde no tengamos el equipo completo más allá de un partido. No lo he vivido nunca", ha comentado.

Por otro lado, Casimiro se ha referido a la dificultad del derbi andaluz de este domingo ante Unicaja, un equipo que "gana la Copa del Rey y por tu cuadro iban Barça y Madrid, ya te dice mucho del nivel. Han acertado de pleno en la construcción del equipo. Tienen mucho potencial y una confianza tremenda. El otro día ganan en Atenas al AEK por oficio. Cuando llegas a ese nivel, eres muy difícil de batir".