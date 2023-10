Betis y Sparta se citan en el Villamarín a 35 grados

El Betis cayó en Glasgow en la primera jornada y el Sparta ganó al Aris Limassol. Esta circunstancia obliga a los verdiblancos a no desperdiciar hoy la ocasión ante su público frente a un rival que es líder en la liga checa, aunque inferior sobre el papel a los verdiblancos.

Pellegrini recupera para la cita a Willian José y Andrés Guardado, aunque Bartra no estará disponible, lo cual complica las cosas al técnico chileno atrás. Chadi Riad no está inscrito en la competición europea, por lo que Pezzella es el único central utilizable. Además, Pellegrini no ha convocado a ningún jugador de las categorías inferiores para esa posición, por lo que apostará por retrasar a un mediocentro: Marc Roca tiene todas las papeletas.

Luiz Henrique, Sabaly y Fekir continúan con su trabajo de recuperación, mientras que Altimira y Juan Cruz tampoco están inscritos en la Europa League, por lo que tampoco están en la convocatoria en la que están incluidos varios jugadores del filial: Fran Vieites, Dani Pérez, Sorroche, Enrique y Assane, la gran sensación liguera en las últimas dos jornadas.

Pelegrín podría forma una alineación con Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Marc Roca, Abner; Guardado, Guido; Assane o Rodri, Isco o William Carvalho, Abde; y Borja Iglesias.

La UEFA no entiende de cambios de horario y el calor será un hándicap importante en el partido. Las previsiones apuntan a que se llegará a los 35 grados a la hora a la que los protagonistas salten al césped.