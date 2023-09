El Betis recupera a Bravo, Guardado y Ruibal para Glasgow

Ante la ausencia de Rui Silva por lesión - se perderá al menos seis partidos por una rotura fibrilar en el aductor de su pierna izquierda -, Claudio Bravo ha tenido que acelerar su recuperación y podrá ser de la partida el próximo jueves en el estreno del Betis en la Europa League en el Ibrox Park de Glasgow. Aitor Ruibal, una vez recuperado por completo de su operación de apendicitis, se incorpora también a la convocatoria, al igual que Guardado, que ha dejado atrás antes de lo esperado su lesión en el tobillo. La otra novedad en la convocatoria es la de Germán García, portero del Betis C.

Por su parte, Fekir y William Carvalho, que ya entrenan desde hace unos días con el grupo, aún no están listos para jugar. Altimira, Chadi Riad, Juan Cruz y Sabaly (lesionado) no están inscritos en la competición europea y no viajan a Glasgow.