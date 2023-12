El Betis aprueba un presupuesto récord de 188 millones de euros

En su intervención, el presidente verdiblanco Ángel Haro se ha mostrado rotundo ante las críticas por la ampliación de capital. “No vamos a vender el Betis, porque el Betis es tan grande que no se puede vender, hay cosas en la vida que no tienen precio. Se decidió proponer una ampliación de capital que era necesaria. Se realiza exclusivamente por y para el beneficio del Real Betis Balompié”, indicó.

Por su parte, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, ha defendido el modelo de gestión actual. “Vamos a seguir con nuestra forma de ser: con humildad, autocrítica y ambición. Y con la idea de tener a los mejores profesionales en el club”, comentó ante los accionistas.