Chadi Riad: "Guido es un jugadorazo, no me ha preguntado por el Barça"

Chadi Riad está cedido en el Betis hasta final de temporada con una opción de compra. Si el club verdiblanco la ejecutan, el Barça podrá recomprarlo, aunque un año más tarde, en verano de 2025. No obstante, el marroquí asegura no tener claras las condiciones del contrato. "Si te soy sincero, no tengo ni idea. Lo llevan mis representantes y ya veré. De momento, yo sigo pensando en el Betis. Pienso en las cinco finales que nos quedan, dejar al equipo lo más arriba posible. Aquí estoy muy cómodo. No sabría qué decirte, pueden cambiar muchas cosas. Yo estoy muy a gusto aquí", indicó.

Precisamente, el Barcelona es uno de los clubes más interesados en Guido Rodríguez. El mediocentro argentino termina contrato a final de temporada y no ha llegado a ningún acuerdo para ampliarlo. Desde la Ciudad Condal, se apunta a que el futuro de Guido será azulgrana. Cuestionado por su compañero, Chadi ha comentado que "Es un jugadorazo, pegaría en cualquier equipo. Pero yo no tengo nada que ver en esto, es Guido el que decide su futuro y veremos qué hace. No me ha preguntado por el Barça”.