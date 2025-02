El Sevilla, colista en límite salarial

Se trata del límite salarial más bajo de primera y segunda división. Esa cifra no significa que el club nervionense no pueda gastar más de 684.000 euros en pagar a su plantilla, algo que sería imposible. El Sevilla gasta 109 millones en pagar a sus jugadores. En la última junta de accionistas se anunció que el dinero que emplea en las fichas de la plantilla descendió de los 186 millones a 109. Esa exigua cantidad que le sitúa como colista del fútbol profesional sale de un baremo fruto del cálculo entre las pérdidas, el coste de la plantilla y la previsión de ingresos. Para que el Sevilla Fútbol Club puedan alcanzar el 1:1, le faltan 108.216.000 euros. Se calcula la cifra a partir de la diferencia entre los ingresos que se han presupuestado y los gastos no deportivos, teniendo en cuenta también las deudas y las pérdidas de la temporada anterior.

Resulta casi inevitable que el próximo verano venda a sus jugadores de mayor caché, presumiblemente Badé y Lukebakio. Y después, logicamente, esperar que sus sustitutos sean baratos y rindan bien. O sea, que se avecina otro verano movido. De momento, esta nueva cifra ha provocado muchas críticas entre una afición harta de ver cómo su plantilla continúa bajando de nivel y las arcas del club siguen en niveles críticos. Uno de los más beligerantes ha sido el máximo accionista, José María del Nido Benavente, que publicaba en redes sociales frases como: "La ruina que avisaba. Ni un día mas de esta vergüenza. Hay más dinero para contratar béticos que para fichar jugadores". Cabe destacar que el expresidente volverá a intentar el asalto al poder el próximo 27 de marzo en una nueva junta de accionistas. Lo primero, como en las ocasiones anteriores, será pedir judicialmente la suspensión cautelar de la prohibición de votar con sus acciones que pesa sobre el abogado sevillano, por aquel famoso pacto.