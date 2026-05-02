El Cajasol Proin lleva a Sevilla a la élite del balonmano

Al equipo entrenado por el cordobés Víctor Montesinos, ex del Sinfín Santander, le bastaba con un empate para hacer historia, pues al comienzo de la vigésima novena y penúltima jornada de la segunda categoría del balonmano español aventajaba en 4 puntos a sus inmediatos perseguidores, Fertiberia Puerto Sagunto y San Pablo Burgos.

Con el aliento constante de los 1.700 seguidores que llenaron el pabellón, el Cajasol Sevilla BM Proin, que hace sólo seis temporadas jugaba en Segunda Nacional (2019-2020) -la cuarta categoría-, no falló ante su bulliciosa afición, y con su ascenso a ASOBAL alcanzó la gloria de convertirse en el primer equipo sevillano de balonmano que llega a la élite máxima.

El trabajo de Juan Ramón Jordán como presidente, del gerente Juan Andreu, del entrenador Montesinos, su ayudante Juan Martín del Boca, de toda la plantilla y de un equipo de trabajo que ha llevado a cabo un esfuerzo incansable, ha tenido sus frutos. Enhorabuena a todos y especialmente a los jugadores: Kylian Garajona, Ramón Fuentes, Moguel, Montoro, Julián López, Alex Tioumentsev, David Martínez, Conchillo, Deco, Freitas, Juan Reynaldo, Alberto Ruiz, Alberto Díaz, Raúl Morales, Miguel Llorens y Julio Morgado.