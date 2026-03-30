Cristóbal Cervantes protagoniza el III Pregón de la Feria de Sevilla organizado por ÁTICA el próximo 15 de abril en CaixaForum

En esta edición, el protagonismo recaerá en el periodista Cristóbal Cervantes Hernández, una de las voces más veteranas y respetadas del periodismo andaluz, con más de cinco décadas de trayectoria vinculada a la radio, la televisión y la narración de las grandes tradiciones de Andalucía. Su perfil, profundamente ligado a la cultura popular y a la tradición oral, lo sitúa como una figura especialmente idónea para interpretar la Feria desde la palabra y la memoria.

Cristóbal Cervantes sucede en este atril a Antonio García Barbeito, autor del segundo pregón, que imprimió al acto un marcado carácter literario y reflexivo, y a Mario Niebla del Toro, encargado de inaugurar esta cita con un discurso evocador cargado de emoción y referencias históricas.

José Antonio Rodríguez, encargado de la presentación del pregonero, es una figura destacada del periodismo sevillano, con una trayectoria consolidada ligada a la actualidad de la ciudad y a sus principales tradiciones. Su profundo conocimiento de Sevilla y su capacidad para conectar con el público quedaron recientemente reflejados en el notable éxito de su pregón de la Semana Santa, ampliamente reconocido por su calidad, emoción y cercanía.

El cartel anunciador de esta edición es obra de la artista Rocío Magdaleno Granja, que aporta una mirada contemporánea a la estética tradicional de la Feria.

El Pregón contará con la colaboración de Fundación Machado y Bodegas Barbadillo, a través de su marca de manzanilla Solear, entidades comprometidas con la promoción de la cultura y las tradiciones andaluzas.

La velada incluirá un programa artístico con la actuación por sevillanas del Grupo Los Farolillos y un repertorio de rumbas del grupo “Farolillos”, capitaneado por Javier Montiel, conocido como el “Séneca de las Sevillanas”.

Tras el acto se celebrará un cóctel exclusivo para socios de ÁTICA, con un coste de 35 euros, concebido como espacio de convivencia en el ambiente previo a la Feria.

Las entradas ya se encuentran a la venta. Toda la información puede consultarse en la web oficial: www.aticaferia.com

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Con esta tercera edición, ÁTICA refuerza su apuesta por consolidar este Pregón como un espacio de encuentro, reflexión y exaltación de la Feria de Abril, proyectando su legado cultural hacia el futuro y fortaleciendo el papel de quienes hacen posible esta celebración desde el corazón de sus casetas, .

Más información en www.aticaferia.com.