La comedia musical que apasiona a los que aman el musical…y a los que no, estará hasta el 10 de mayo en cartel

Michael Dorsey es un actor con un talento especial… para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels. En un ascenso meteórico al estrellato de Broadway, Dorothy pronto consigue que el público caiga rendido a sus pies, mientras que Michael (disfrazado de Dorothy) se enamora de Julie, su compañera de reparto. No pasará mucho tiempo antes de que Michael se dé cuenta de que conservar su mayor éxito como actor será mucho más difícil de lo que esperaba.

Un clásico con pasaporte renovado

Décadas después, su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea renovada, moderna, descarada y profundamente divertida. Tootsie llega para celebrar el humor en su forma más cotidiana, coral y musical. Una comedia musical sobre lo difícil (y ridículo) que puede ser intentar sobrevivir en este mundo… y las versiones que inventamos de nosotros mismos para conseguirlo.

De éxito de Broadway a España

La versión musical, estrenada en Broadway en 2019, fue acogida con entusiasmo por crítica y público. Recibió 11 nominaciones a los Premios Tony, incluyendo Mejor Musical y Mejor Música Original, y se alzó con el Tony al Mejor Libreto Musical.

La prensa especializada no escatimó en elogios:

•“Pocos musicales llegan a este nivel de comedia.” – The New York Times

•“Uno de los musicales más divertidos de la década.” – Broadway News

•“Lo tiene todo para una noche loca de fiesta.” – The Guardian

•“Más divertida aún que la película.” – New York Post

•“Risas a carcajadas.” – Daily Herald

•“Busca divertir, y lo consigue con creces.” – Time Out

•“Con diferencia, lo mejor visto en mucho tiempo en la ciudad.” – Chicago Tribune

Desde entonces, Tootsie ha iniciado un recorrido internacional que no ha dejado de crecer: además de Estados Unidos, ha llegado a Buenos Aires, Tokio, Italia, Japón y ahora España.

Por primera vez en Andalucía

Del 7 al 10 de Mayo, el Auditorio Cartuja Center de Sevilla acogerá por vez primera en Andalucía una producción de este aclamado musical. Dirigido y adaptado por Bernabé Rico (Premio del Público del Festival de Málaga 2020 por “El inconveniente”), con música y letra de David Yazbek y libreto de Robert Horn, el espectáculo cuenta con coreografías espectaculares, orquesta en directo y un reparto excepcional de 13 actores encabezado por Iván Labanda, protagonista de célebres musicales como “La jaula de las locas”, “Cantando bajo la lluvia” o “Chicago”.

Oportunidad única

Los amantes del teatro y el musical tienen una cita imprescindible en la agenda cultural de Sevilla. Es muy difícil encontrar un musical del que se pueda decir que es sencillamente perfecto. Y, realmente, la producción de TOOTSIE que se va a poder disfrutar en el Cartuja Center tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada teatral sevillana. Esta ciudad tendrá el privilegio de saborear el auténtico Broadway con una comedia musical vibrante y divertida, ideal para que públicos de todas las edades puedan disfrutar de una adaptación ingeniosa, una calidad técnica impecable y unas actuaciones para el recuerdo.