Coca-Cola celebra este miércoles en Sevilla el X aniversario de GIRA Mujeres

La celebración servirá para explicar qué es hoy GIRA Mujeres, revisar su evolución en estos diez años y, sobre todo, dar voz a mujeres que han dado el paso en distintos ámbitos profesionales. A lo largo de la mañana se irán sucediendo conversaciones centradas en el emprendimiento, el liderazgo y la responsabilidad de mujeres que han transformado una idea, una trayectoria o una vocación en proyectos con impacto real en su entorno.

La jornada arrancará con una presentación a cargo de Beatriz Codes, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en la región Sur y con la bienvenida institucional de Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento de Andalucía.

A continuación, el encuentro se articulará en tres bloques de conversación con mujeres de perfiles y trayectorias diversas.

El primero de ellos, centrado en el emprendimiento, reunirá a Vanessa Muñoz, presidenta de la Asociación de Empresarias Sevillanas; Conce Macías, directora general de Proyectos en Alma Natura; María del Robledo Lechuga Gómez, finalista de Gira Mujeres en el 2020 con el proyecto “100 por cien rural”; y Pilar Ramos, directora de Emprendimiento, Innovación y Comunicación de Andalucía Emprende. En este espacio se abordará cómo nacen los proyectos, qué impulsa a muchas mujeres a emprender, cuáles son las principales barreras en ese proceso y qué papel juegan la formación, el acompañamiento y las redes de apoyo.

El segundo bloque pondrá el foco en el liderazgo femenino y en su capacidad para transformar comunidades. Participarán Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía; Mª Ángeles Cordero, presidenta de la Asociación para el Progreso de la Comunicación; Raquel Vega, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada; y Mercedes Soriano, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. La conversación girará en torno a los referentes, las barreras que aún persisten para acceder a puestos de responsabilidad y la capacidad del liderazgo femenino para generar impacto en la empresa, las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad civil.

El último tramo de la jornada estará dedicado a la realidad de la mujer en la empresa y contará con la participación de Manuela Villena, directora de Relaciones Institucionales de Bidafarma, quien conversará con Beatriz Codes. Este diálogo permitirá abordar la evolución del papel de la mujer en el ámbito corporativo, los retos que continúan vigentes y las medidas que pueden contribuir al desarrollo del talento femenino dentro de las organizaciones.

Con este décimo aniversario, Coca-Cola quiere poner el foco en historias que inspiran: historias de emprendimiento, de liderazgo y de responsabilidad; historias de mujeres que deciden avanzar, crear, asumir retos y abrir camino para otras. Historias de mujeres que dan el paso y que, con su experiencia, contribuyen también a impulsar nuevas vocaciones y nuevas oportunidades.

GIRA Mujeres nació en 2016 a partir de una idea clara: la igualdad de oportunidades solo es real cuando se traduce en herramientas concretas para que las mujeres puedan desarrollar su talento, impulsar sus proyectos y ampliar sus opciones profesionales. Desde entonces, el programa ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema de referencia que combina formación, acompañamiento experto y creación de comunidad.

A lo largo de estos diez años, GIRA Mujeres ha acompañado a más de 22.500 mujeres en España, consolidándose como un espacio de apoyo al emprendimiento, al crecimiento profesional y al empoderamiento femenino. Su propósito ha sido contribuir a reforzar la autonomía económica de las mujeres, especialmente en contextos donde persisten barreras como la falta de confianza, la dificultad para acceder a redes de apoyo o la menor presencia en espacios de liderazgo y toma de decisión.

En la actualidad, GIRA Mujeres amplía su alcance y se dirige tanto a mujeres con una idea de negocio o un proyecto emprendedor en marcha como a aquellas que quieren seguir desarrollando su perfil profesional, con independencia de su situación laboral. El programa ofrece una propuesta más flexible, modular y personalizada, adaptada a distintas etapas y necesidades, y combina contenidos síncronos y asíncronos para facilitar el acceso a la formación y al acompañamiento.

Sus líneas de actuación combinan formación, inspiración, acompañamiento y comunidad. Por un lado, impulsa herramientas orientadas al emprendimiento y al desarrollo profesional. Por otro, promueve espacios para compartir experiencias, generar conexiones y fortalecer redes entre mujeres. A ello se suman sesiones online de inspiración sobre liderazgo y comunicación, intraemprendimiento e innovación, inteligencia artificial y digitalización, así como encuentros presenciales para visibilizar retos, oportunidades y casos de éxito, especialmente en el entorno rural.

Además, GIRA Mujeres mantiene su apuesta por reconocer el talento femenino a través del apoyo a proyectos emprendedores y, en esta décima edición, incorpora nuevas fórmulas de reconocimiento para mujeres que, sin haber desarrollado un proyecto empresarial, quieren seguir avanzando en su recorrido profesional.

Con esta iniciativa, Coca-Cola refuerza su compromiso con el impulso del talento femenino, el desarrollo económico local y la generación de oportunidades reales para que más mujeres puedan crecer, liderar y transformar su futuro profesional.