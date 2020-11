Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 17/11/2020

HOY EN MÁS DE UNO SEVILLA... Hablamos de la incidencia de la crisis sanitaria en otro problema muy grave que no ha desaparecido aunque prácticamente no le prestemos atención a nada que no sea el virus. Estamos hablando de la violencia de género, violencia contra mujeres y niñas que podría aumentar al mismo ritmo que crece la brecha social y económica como consecuencia de la crisis. Y también trataremos la situación en la que se encuentran los opositores andaluces, que se encuentran sin fechas para la celebración de los exámenes que llevan tanto tiempo preprarándose.