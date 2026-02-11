Los Arcos acogerá mañana la proyección del documental “Zona Cero Pantallas” en pleno debate nacional sobre el uso de redes en menores

La asistencia se ha abierto a todo el público y las entradas, que podían reservarse gratuitamente a través de la App de Los Arcos, se han agotado, completando el aforo previsto.

La pieza audiovisual sintetiza las principales conclusiones de la campaña desarrollada en 2025 y recoge las inquietudes más reiteradas por las familias: la pérdida de control sobre los contenidos digitales, la exposición a mensajes inapropiados, la influencia de los algoritmos y el impacto del uso excesivo de pantallas en la comunicación y el bienestar emocional.

Distancia emocional, no detección de problemas y la sustitución de la comunicación como

principales preocupaciones

Zona Cero Pantallas forma parte de una iniciativa impulsada por Castellana Properties bajo el lema “Desconectar para reconectar”, que ha recorrido 11 centros comerciales en España y Portugal. A lo largo de la campaña, más de 1.300 familias participaron en retos de desconexión, acumulando más de 95.000 minutos sin pantallas y participando en actividades diseñadas para fomentar el tiempo de calidad en familia.

De todos los encuentros se sacó una conclusión compartida: el debate no es pantallas sí o no, sino cómo acompañar su uso desde el criterio, el ejemplo y la coherencia familiar. Los expertos coinciden en que el mayor temor de los padres no se centra únicamente en el tiempo de uso, sino en la falta de control sobre los contenidos, la exposición a mensajes inapropiados y el papel de los algoritmos, que muestran contenidos sin que el menor los busque activamente.

Durante las charlas y mesas de debate, las familias han manifestado preocupaciones comunes que se repiten independientemente del contexto social o educativo. Entre ellas, destacan la sensación de distancia emocional, el miedo a que el móvil sustituya la comunicación en casa y la dificultad para detectar a tiempo problemas emocionales, cambios de humor o situaciones de aislamiento.

El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares. Los padres reconocen dificultades para poner límites sin generar conflicto, una sensación creciente de dependencia, así como el impacto del uso nocturno del móvil en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores. A ello se suman las dudas constantes sobre la edad adecuada para el primer móvil o el acceso a redes sociales, en un entorno marcado por la comparación social y la presión del “todos lo tienen”.

El documental Zona Cero Pantallas está disponible en Youtube

. Además, todas las charlas y mesas redondas están disponibles en abierto en el podcast “Zona Cero Pantallas”, tanto en Spotify como en YouTube.

Sobre Los Arcos

El Centro Comercial Los Arcos es un referente comercial y de ocio en Sevilla, localizado entre los distritos de Nervión y San Pablo– Santa Justa, y abierto desde 1992. Con más de 80 marcas de moda, restauración, entretenimiento y servicios y aparcamiento gratuito, Los Arcos se posiciona como un destino de compras y experiencias para todo tipo de públicos.

Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, el centro ha protagonizado un ambicioso plan de transformación integral en los últimos años, con inversiones que superan los 25 millones de euros para ampliar y modernizar su oferta comercial, integrar nuevas zonas de restauración y ocio, y mejorar su fachada y accesos. Estas actuaciones forman parte de su estrategia de reposicionamiento para consolidar su liderazgo en el mercado sevillano.