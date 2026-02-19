Los Arcos acerca el Carnaval de Cádiz a Sevilla con chirigotas del COAC los días 21 y 28 de febrero

Humor, coplas y una puesta en escena vibrante recorrerán el centro comercial para que visitantes de todas las edades disfruten de una experiencia diferente, donde la música y la tradición se viven en directo.

El sábado 21 de febrero, el público podrá disfrutar de la actuación de la chirigota “Los Acojonaos 2025”, agrupación participante en el COAC 2025, que destaca por su estilo desenfadado, letras ingeniosas y un repertorio cargado de ironía y ritmo. Con dos pases, a las 18:00 h y 19:00 h, la agrupación llenará Los Arcos de coplas y buen humor en diferentes puntos del centro.

El sábado 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, será el turno de la chirigota sevillana “To pa mí”, participante en el COAC 2026. En esta edición, la agrupación ha llamado especialmente la atención por su propuesta satírica inspirada en la figura de la ministra de Hacienda, llevando al escenario una divertida reinterpretación cargada de ironía y actualidad.

Con coplas dinámicas y humor cercano, el grupo combina tradición carnavalesca y crítica social en una actuación pensada para conectar con el público desde el primer momento. En Los Arcos ofrecerán dos pases, a las 18:00 h y 19:00 h, acercando el espíritu del COAC a Sevilla en una fecha tan señalada como el 28F.

Como actividad complementaria, ambos días de 17:30 a 20:30 h, Los Arcos ofrecerá un servicio gratuito de maquillaje infantil para que los más pequeños se conviertan en protagonistas del Carnaval con diseños llenos de color y fantasía. La actividad estará disponible para socios o nuevos registros del Club Los Arcos. Para participar, solo será necesario registrarse en la APP del centro y mostrar el perfil activo en el punto de la actividad.

En palabras de Luis Enrique Ruiz, gerente de Los Arcos, “nuestro objetivo es acercar la cultura y el entretenimiento a nuestros clientes, generando experiencias que puedan disfrutar en familia. Apostar por el Carnaval, con agrupaciones participantes en el COAC, es una forma de acercar a Sevilla una tradición muy arraigada en Andalucía y convertir cada visita en un plan diferente”.

Con esta programación especial, Los Arcos refuerza su apuesta por iniciativas culturales y de ocio que dinamizan la vida social