Andalucía cerrará 2025 con un crecimiento del 15,6% en el mercado de automoción, impulsado por la recuperación de la demanda y la electrificación

Durante su intervención en la XII Jornada de Automoción de Andalucía, organizada por

Faconauto, Fecoan y Fedeme, y celebrada hoy en Sevilla, el director general de Faconauto,

José Ignacio Moya, destacó que “Andalucía está mostrando un comportamiento más sólido que

la media del país, gracias a la fortaleza del canal particular, que representa tres de cada cuatro

matriculaciones. La demanda privada y el buen comportamiento de la electrificación sigue siendo

el verdadero motor del mercado. Sin embargo, pese a este buen comportamiento, no se está

produciendo la necesaria renovación de un parque automovilístico cada vez más envejecido, lo que

evidencia la urgencia de medidas estables que impulsen la sustitución de los vehículos más antiguos

y contaminantes”.

En el análisis provincial, y en línea con la tendencia de crecimiento sostenido que refleja el

conjunto del mercado andaluz, Granada, Jaén y Málaga liderarán los incrementos en 2025,

con subidas del 25,4%, 21,9% y 22,2%, respectivamente. Les seguirán Huelva (15,2%) y

Córdoba (13,6%), mientras que Almería (13,7%), Cádiz (12,5%) y Sevilla (10,2%) mantendrán

incrementos más moderados, pero igualmente positivos. En volumen, Málaga será la provincia

con mayor número de matriculaciones (29.718 unidades), seguida de Sevilla (23.256) y Cádiz

(18.042).

Renovación del parque y electrificación, prioridades del sector

El director general de Faconauto recordó que España debe mantener como objetivo alcanzar

los 1,2 millones de matriculaciones anuales en los próximos ejercicios para consolidar su

industria y garantizar empleo y competitividad. “Sin mercado interno no hay industria ni

transición posible”, apuntó.

Respecto a la electrificación, Moya explicó que la cuota nacional de vehículos electrificados

(BEV+PHEV) se sitúa en el 19%, mientras que Andalucía alcanza el 18%, prácticamente en

línea con la media nacional. “El crecimiento de los electrificados demuestra que la transición

energética está en marcha, pero avanza a un ritmo aún insuficiente”, señaló

Sobre las ayudas, destacó que “el Plan MOVES continúa vigente hasta el 31 de diciembre de

2025, tal y como estaba previsto. Es cierto que en algunas comunidades autónomas los fondos se

han agotado, y por ello desde el sector hemos trasladado al Gobierno la necesidad de ampliar los

créditos disponibles en aquellas regiones, para mantener el buen ritmo de matriculaciones de

vehículos electrificados y dar respuesta a los clientes que están en lista de espera”.

Además, recordó que “los compradores pueden beneficiarse hasta el 31 de diciembre de 2025 de

una deducción del 15% en el IRPF —hasta un máximo de 3.000 euros— por la compra de un

vehículo eléctrico, una medida complementaria al MOVES que impulsa la electrificación del parque

automovilístico español”.

Por otro lado, Moya insistió en la urgencia de renovar el parque automovilístico, cuya edad

media en Andalucía se sitúa en 15 años, medio punto por encima de la media nacional (14,5).

“Uno de cada dos coches en circulación en España supera los quince años. Renovar el parque

significa menos emisiones, menos accidentes y más seguridad, además de un retorno fiscal positivo

para las administraciones”, aseguró.

Al respecto, las diferencias provinciales son también significativas: Jaén es la provincia con el

parque más envejecido (16,9 años), seguida de Córdoba (15,8) y Granada (15,8). En el extremo

opuesto se sitúan Cádiz (14 años), Málaga (14,6) y Sevilla (14,5), mientras que Huelva alcanza

los 15,1 años y Almería los 15,5.

La patronal ha insistido en la necesidad de poner en marcha un plan específico de renovación

del parque en Andalucía, como ha trasladado en los numerosos contactos mantenidos con la

Consejería de Industria, Energía y Minas. Faconauto ha mostrado su total disposición a

colaborar en el diseño de este plan, en línea con los modelos ya consolidados en otras

comunidades autónomas

En este sentido, puso en valor la reciente Ley de Movilidad Sostenible, aprobada por el

Congreso, que obliga al Gobierno a poner en marcha en los próximos tres meses un Plan

Nacional de Renovación complementario a los programas actuales de electrificación. “Ese plan

debe garantizar estabilidad, neutralidad tecnológica y accesibilidad para los ciudadanos. No basta

con hablar de sostenibilidad: hay que hacerla viable económica y socialmente”, subrayó.

Llamamiento a la estabilidad regulatoria y al apoyo al concesionario

En la parte final de su intervención, Moya hizo un llamamiento a reforzar la colaboración

público-privada y la estabilidad regulatoria como pilares esenciales para consolidar la

recuperación del sector y garantizar su competitividad a largo plazo. “España necesita una

política industrial del automóvil que proporcione previsibilidad y coordinación entre

administraciones, y que ofrezca certidumbre tanto a los consumidores como a las empresas”,

afirmó.

Moya subrayó que “los concesionarios andaluces son un motor económico y social de primer

orden: representan más de 280 empresas, con 695 instalaciones, que generan 17.000 empleos

directos y 34.000 indirectos, y un impacto económico superior a los 7.000 millones de euros”.

Añadió que “estos empresarios, repartidos por todo el territorio, son la base sobre la que se asienta

el desarrollo de la movilidad en Andalucía, garantizando la cercanía con el cliente, el servicio y la

inversión local”.

El director general concluyó su intervención señalando que “asegurar un marco regulatorio

estable y predecible es fundamental para seguir atrayendo inversión, impulsar la transición

energética y consolidar el papel de los concesionarios como agentes de transformación económica

y social. Andalucía y sus empresarios de la automoción han demostrado que son parte de la

solución, no del problema, y deben seguir contando con el apoyo institucional que merecen”.

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de

turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa

los intereses de 2.143 concesionarios de los que dependen aproximadamente 5.300 puntos de

venta. Estas empresas generan 163.000 empleos directos, una facturación anual de 48.000

millones de euros y representan el 3% del PIB.