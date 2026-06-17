El Acuario de Sevilla presenta en Fuengirola una nueva edición de la campaña “Aquí salvamos tortugas”

El acto, celebrado en la Playa de los Boliches en Fuengirola, ha contado con la participación de José Sánchez, concejal de playas del Ayuntamiento de Fuengirola y varios representantes del Acuario de Sevilla, quienes han destacado la importancia de la colaboración entre administraciones, entidades comprometidas con la conservación del medio marino y ciudadanía para proteger a las tortugas marinas y sus hábitats.

Impulsada por el Acuario de Sevilla, la Fundación Oceanogràfic y la Fundación Azul Marino, la campaña busca concienciar a residentes y turistas sobre la importancia de actuar correctamente ante el avistamiento de una tortuga marina o la detección de un posible nido. En los últimos años, el incremento de los nidos de tortuga Caretta caretta en el litoral español ha convertido la colaboración ciudadana en una herramienta fundamental para el éxito de los programas de conservación.

El Acuario de Sevilla se suma por cuarto año consecutivo a esta iniciativa, reforzando así su compromiso con la conservación de las tortugas marinas y la protección de los ecosistemas marinos. En esta edición, la campaña alcanza un total de 102 municipios costeros de Andalucía, Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Illes Balears, convirtiéndose en una de las mayores acciones de divulgación sobre tortugas marinas desarrolladas en el litoral español.

En Andalucía participan los municipios de El Ejido, Garrucha, Mojácar y Níjar (Almería); Fuengirola, Mijas, Nerja y Rincón de la Victoria (Málaga); Barbate, Chiclana, Chipiona, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando y Tarifa (Cádiz); Isla Cristina, Cartaya, Mazagón y Punta Umbría (Huelva); y Almuñécar (Granada). A esta red de colaboración se suman también las Delegaciones Territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, reforzando el alcance de la campaña en todo el litoral andaluz.

La iniciativa contempla la instalación de materiales informativos en playas, paseos marítimos, puertos deportivos y otros espacios de gran afluencia de público, donde se recuerda la importancia de no acercarse ni molestar a los animales, mantener la distancia de seguridad y avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 para activar los protocolos de actuación correspondientes.

La jornada de presentación celebrada hoy en Fuengirola ha incluido también una acción divulgativa abierta al público, en la que los técnicos del acuario han explicado a los asistentes cómo actuar ante la presencia de una tortuga marina o un posible nido en la playa. Decenas de personas se han acercado para conocer de primera mano las principales amenazas a las que se enfrentan las tortugas y descubrir cómo pequeños gestos pueden contribuir de forma decisiva a su conservación.

“Cada vez son más las tortugas marinas que llegan a nuestras costas durante la época reproductora. La colaboración ciudadana es fundamental para garantizar su protección y aumentar las posibilidades de éxito de las puestas. Con esta campaña queremos que cualquier persona sepa identificar un nido y actuar correctamente”, señala Juan Manuel Gavira del departamento de educación del Acuario de Sevilla.

La participación del acuario hispalense en esta campaña forma parte de su compromiso con la conservación de las tortugas marinas y de los ecosistemas marinos. La entidad colabora activamente en diferentes proyectos de recuperación, investigación, educación ambiental y protección de estas especies, además de participar en programas de conservación desarrollados junto a administraciones públicas y entidades científicas.