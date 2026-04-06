Presentada la hoja de ruta de 2026 para el Laboratorio de Cuidados de la FAMP

Con el objetivo de consolidar un modelo de trabajo basado en la colaboración entre entidades locales, el intercambio de experiencias y la puesta en marcha de iniciativas con aplicación práctica en el territorio, el Laboratorio de Cuidados pasa de una experiencia piloto en 2025 a una plataforma estratégica de innovación en cuidados. Así lo ha explicado Yolanda Sáez, secretaria general de la FAMP. En este sentido, destacó que “los cuidados han adquirido un lugar central en la agenda pública local, impulsados desde el municipalismo andaluz y desde una red cada vez más sólida y diversa de entidades participantes”.

Durante el encuentro se repasó la evolución del Laboratorio desde su creación, poniendo en valor los avances logrados, tanto en términos de participación, con más de 90 entidades locales implicadas, como en la capacidad de generar espacios de trabajo colaborativo y proyectos con impacto real. En 2025, el Laboratorio ha reforzado especialmente el trabajo en red, la cocreación entre municipios y la incorporación de un enfoque más práctico, orientado a trasladar las reflexiones compartidas a iniciativas concretas.

Uno de los aspectos destacados durante la sesión fue precisamente esta evolución metodológica, que ha permitido combinar el intercambio de experiencias con el desarrollo de proyectos piloto innovadores vinculados a los grupos de trabajo. Asimismo, se ha puesto el foco en la necesidad de mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación, además de reforzar la comunicación y el posicionamiento del Laboratorio para amplificar su impacto.

Para 2026 la estructura de trabajo estará articulada en torno a cuatro bloques operativos: gobernanza, oficina de proyectos, comunicación y eventos, y asesoramiento y cocreación. Esta organización pretende ofrecer un soporte más estable a las iniciativas municipales, mejorar la capacidad de acompañamiento a las entidades participantes y reforzar la conexión entre la reflexión compartida y su traducción en proyectos innovadores.

En esta nueva etapa, el Laboratorio mantendrá sus cuatro grupos temáticos (corresponsabilidad en los cuidados, soledad no deseada, envejecimiento activo y empoderamiento, y emprendimiento y Silver Economy) como espacios de colaboración entre ayuntamientos, diputaciones y otras entidades. Estos grupos seguirán funcionando como entornos de aprendizaje y cocreación, orientados no solo a compartir conocimiento, sino también a diseñar respuestas concretas adaptadas a la realidad de cada territorio.

Además, el plan de trabajo para 2026 contempla el refuerzo de la formación, el asesoramiento a proyectos con potencial de financiación y la generación de espacios de encuentro entre entidades locales, con el objetivo de seguir fortaleciendo una comunidad que entiende los cuidados no solo como una responsabilidad, sino también como una oportunidad para avanzar hacia territorios más cohesionados, sostenibles y centrados en las personas.