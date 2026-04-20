Plan de Formación Continua 2026 de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para las entidades locales.

Entre las principales novedades en contenidos, y según las demandas que trasladan a la FAMP municipios y diputaciones, este año se incorporan a la oferta la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la movilidad eléctrica.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha presentado el plan poniendo en valor los datos de participación como el mejor aval para continuar apostando por una formación útil, como herramienta clave para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Los datos del año pasado del plan de formación hablan por sí solos y superan todas las expectativas: más de 15.200 participantes de casi 700 entidades locales, cerca de 35.000 plazas ofertadas y más de 10.000 horas de formación. Todo esto con una valoración media superior al 4,5 sobre 5.

Sin duda, datos que ponen sobre la mesa que existe una necesidad real de capacitación, cualificación técnica, de adaptación, de actualización y de conocimiento en multitud de ámbitos que competen a la gestión directa de las entidades locales.

A día de hoy, más de 11.000 personas ya han solicitado participar en estas acciones formativas para este año, como decimos, lo que refleja el creciente interés y la necesidad de seguir reforzando la capacitación del personal público local.

El papel fundamental de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía, responsables de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, la limpieza o los servicios sociales, en un contexto marcado por cambios constantes y recursos limitados obliga a estar preparados. Son los ayuntamientos los que tienen que aplicar las nuevas normativas, las directrices europeas…

De ahí la importancia de contar con personal cualificado, apostando por la formación como herramienta clave para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Ahí está la FAMP.

El plan de formación se presentó en el marco de una jornada técnica celebrada en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido sobre gestión ambiental y centrada en la economía circular y ciclo del agua.

Desde la FAMP se insiste en que el futuro de Andalucía pasa por fortalecer el ámbito local, apostando por la cooperación entre administraciones, la innovación y la formación continua.Una apuesta que repercute directamente en una mejora de la calidad democrática y de los servicios que reciben los ciudadanos.

La formación, la innovación y el talento se consolidan como pilares clave para construir administraciones más eficaces y una sociedad con mayores oportunidades.