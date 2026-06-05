Más de 250 profesionales del sector se dan cita en la summer tourism party 2026 organizada por Cruceros Torre del Oro

Guías oficiales, recepcionistas, agentes de viajes, responsables comerciales, informadores turísticos, representantes hoteleros, empresas de experiencias, instituciones y numerosos profesionales vinculados al sector compartieron una jornada concebida expresamente para reconocer el trabajo que desarrollan durante todo el año al servicio de los visitantes que llegan a la ciudad. La filosofía de este encuentro, impulsado por Cruceros Torre del Oro, sigue siendo la misma desde sus inicios: poner el foco en las personas que trabajan en primera línea del turismo y que, en muchas ocasiones, constituyen la base del desarrollo del sector.

En esta edición, la compañía quiso ofrecer una experiencia especialmente singular trasladando la celebración hasta Sanlúcar de Barrameda, en una propuesta que permitió a los asistentes disfrutar de algunos de los paisajes más emblemáticos vinculados al río Guadalquivir.

La jornada comenzó con una visita a las Bodegas Elías González, donde los participantes pudieron conocer de primera mano la tradición vitivinícola sanluqueña y disfrutar de una degustación de sus reconocidos vinos. Posteriormente, los asistentes embarcaron en Bajo de Guía para iniciar el regreso en la embarcación Luna de Sevilla; en una travesía de más de cinco horas de navegación que se convirtió en uno de los grandes atractivos del encuentro.

Durante el recorrido, los profesionales pudieron contemplar la riqueza paisajística del entorno del Guadalquivir, navegando junto al Parque Nacional de Doñana y disfrutando de las vistas de los pueblos de la ribera que acompañan el curso del río hasta la capital andaluza. Una experiencia que permitió descubrir desde una perspectiva privilegiada uno de los grandes patrimonios naturales y culturales de la zona.

Mientras en el exterior el extraordinario paisaje del entorno de Doñana acompañaba la travesía en todo momento, en el interior de la embarcación la celebración mantuvo un ritmo constante. La música, la animación y el ambiente festivo y de convivencia no decayeron en ningún momento hasta el final del recorrido, concluyendo la travesía con la llegada y el atraque en la Torre del Oro.

La convivencia, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones profesionales marcaron una jornada en la que tampoco faltaron la gastronomía, la música, la animación y los tradicionales sorteos de regalos, posibles gracias a la solidaria colaboración de numerosas empresas e instituciones que quisieron sumarse a esta iniciativa.

Cruceros Torre del Oro agradece especialmente la implicación y apoyo de ABBA Hoteles, AIRE Ancient Baths Sevilla, Cartuja Center, El Palacio Andaluz, Grupo Abades, Hotel Bécquer, Hotel Bellavista, Hotel Doña María, Hilton Hotel, Isla Mágica, Kukuchurro, Las Setas de Sevilla, Museo de las Ilusiones, Naturanda, ON Hotels, Only YOU Hotel, Premier, Patronato de Turismo de Melilla, Pepe Pinreles, Premier Cocktail Bar, Real Betis Balompié, Sevirama y Sevilla Fútbol Club, cuyas aportaciones hicieron posible la entrega de numerosos obsequios entre los asistentes.

Desde la compañía organizadora se quiso trasladar un mensaje de gratitud hacia todos los profesionales que forman parte del ecosistema turístico sevillano. Un reconocimiento que va dirigido a quienes reciben al visitante, lo orientan, lo acompañan y contribuyen cada día a construir una experiencia positiva e inolvidable de la ciudad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria navegando el Guadalquivir, Cruceros Torre del Oro mantiene firme su compromiso con el sector turístico y con las personas que lo integran. La Summer Tourism Party y su edición invernal, la Winter Tourism Party, nacieron precisamente con esa vocación: crear espacios de encuentro donde quienes habitualmente trabajan para que otros disfruten puedan ser, por un día, los auténticos protagonistas.

La edición de 2026 volvió a demostrar que el turismo es mucho más que cifras y visitantes. Es una actividad construida sobre el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de las personas que trabajan cada día para mejorar la experiencia, a todos los niveles, de quienes eligen Sevilla como destino turístico.