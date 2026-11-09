El Hospital de Alta Resolución de Estepona acoge una exposición fotográfica de la Asociación Española Contra el Cáncer protagonizada por pacientes y supervivientes del municipio

El Hospital de Alta Resolución de Estepona acoge desde hoy una exposición fotográfica impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona, protagonizada por pacientes y supervivientes del municipio que han participado en la elaboración del Calendario Solidario 2027 de la entidad.

La muestra ha sido inaugurada esta mañana en un acto institucional en el que han participado Aurora López Montes, gerente del Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS) y del Hospital de Alta Resolución de Estepona; Juan Carlos Martín, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; María Aguilar, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Estepona; Nieves Bel Peña, subdirectora del Área de Accesibilidad y Atención a la Ciudadanía y Julia Crespo Conde, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona. También han estado presentes Ana Sedeño, fotógrafa responsable de las imágenes, y Loren Garrido, diseñador del calendario solidario y de la exposición.

La exposición permanecerá abierta al público durante un mes en las instalaciones del hospital y reúne una selección de fotografías protagonizadas por personas de Estepona que han vivido o están viviendo un proceso oncológico. A través de sus historias y testimonios, la muestra busca acercar la realidad del cáncer a la ciudadanía, romper estigmas y poner en valor la fortaleza, la capacidad de superación y la importancia del acompañamiento durante todas las fases de la enfermedad.

Para la Asociación Española Contra el Cáncer, esta iniciativa supone una oportunidad de trasladar al ámbito sanitario un mensaje de cercanía y esperanza. Las imágenes transforman el espacio hospitalario en un lugar de encuentro con historias reales que recuerdan que detrás de cada diagnóstico hay personas, familias y proyectos de vida que merecen ser acompañados.

Según destacó Julia Crespo Conde, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona: "esta exposición refleja el espíritu de las personas que aparecen en ella: valentía, compromiso y ganas de seguir adelante. Queremos que quienes recorren estos pasillos encuentren en estas imágenes un mensaje de esperanza y también sepan que no están solos. Detrás de cada fotografía hay una historia real que demuestra que el acompañamiento y el apoyo marcan la diferencia."

Por su parte, Juan Carlos Martín, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, señaló: "proyectos como este nos permiten visibilizar el cáncer desde una perspectiva humana y cercana. Nuestro objetivo es seguir estando al lado de pacientes y familiares, ofreciéndoles apoyo profesional y recursos gratuitos, al mismo tiempo que sensibilizamos a la sociedad sobre una realidad que nos afecta a todos."

Finalmente, Aurora López Montes, gerente del Hospital de Alta Resolución de Estepona destacó la fuerza de los pacientes y la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. “Este calendario y la exposición que hoy acogemos son mucho más que imágenes en papel; son un grito de vida, coraje y esperanza. Ver la fuerza de estas personas que han superado o conviven con el cáncer nos recuerda la importancia vital de la prevención y la investigación, pero sobre todo, nos devuelve la certeza de que el diagnóstico no define el futuro. Desde nuestro hospital, nos sentimos profundamente orgullosos de caminar de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer en este proyecto que transforma la valentía en un faro para tantas pacientes y familias”.

Mucho más que una exposición

La exposición nace a partir del Calendario Solidario 2027 que cada año impulsa la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona, una iniciativa que combina sensibilización, participación ciudadana y captación de fondos para mantener los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares.

La colaboración de la fotógrafa Ana Sedeño y del diseñador Loren Garrido ha sido fundamental para dar forma a un proyecto que convierte cada imagen en un testimonio de vida y en una herramienta de sensibilización social.

Con su llegada al Hospital de Alta Resolución de Estepona, el calendario amplía su alcance en un entorno especialmente simbólico, donde pacientes, familiares y profesionales sanitarios conviven diariamente con la realidad del cáncer.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona

Además de sensibilizar sobre la enfermedad, la exposición pretende dar a conocer los recursos gratuitos que la Asociación pone a disposición de las personas afectadas por el cáncer y su entorno.

Desde su sede local, ubicada en calle Terraza, 170, la entidad ofrece atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, ayuda domiciliaria, acompañamiento a través del voluntariado, nutrición online, logopedia online y diferentes talleres y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares.

En lo que va de año, la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona ha atendido a 177 personas, ha realizado 237 intervenciones profesionales y ha desarrollado 504 sesiones de atención. Por servicios, destaca la atención psicológica, con 103 personas atendidas y 241 sesiones; el trabajo social, con 88 personas atendidas y 111 sesiones; y la fisioterapia, con 46 personas atendidas y 122 sesiones.

Con iniciativas como esta exposición, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa trabajando para hacer posible que todas las personas tengan acceso a la prevención, la investigación y la atención integral que necesitan frente al cáncer, situando siempre a las personas y sus familias en el centro de su actuación.