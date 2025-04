Bluespace revoluciona el alquiler de trasteros en Sevilla con soluciones flexibles para particulares y empresas

El seff storage gana protagonismo ante la creciente demanda de espacio en las ciudades

Cada vez son más las personas que se encuentran con el mismo problema: acumulan cosas, pero el espacio no crece. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tamaño medio de las viviendas en España ha disminuido un 5% en la última década, mientras que la tendencia al teletrabajo y las compras online han disparado la necesidad de almacenamiento adicional. Este escenario ha propiciado un crecimiento notable del sector del self storage. De hecho, según datos de la Federación Europea de Self Storage (FEDESSA), España es ya el cuarto país europeo con mayor número de centros, con un crecimiento anual del 12% en los últimos años.

Bluespace consolida su presencia en Sevilla con una red de cuatro centros estratégicos

La creciente demanda de soluciones de almacenamiento en Sevilla ha llevado a Bluespace a consolidar una red de cuatro centros ubicados en puntos clave de la ciudad. Estas instalaciones, situadas en Santa Clara, Calonge, Nuevo Torneo y Kansas City, responden a las necesidades tanto de particulares como de empresas que requieren un espacio adicional con garantías de seguridad y accesibilidad. Cada centro está dotado de sistemas de videovigilancia, controles de acceso individualizados y áreas habilitadas para facilitar las operaciones de carga y descarga. La disponibilidad de espacios que van desde 1 m² hasta 200 m² permite adaptar el servicio a distintas circunstancias, desde el almacenamiento temporal hasta soluciones más prolongadas.

Soluciones para particulares

La vida está llena de cambios, y muchas veces esos cambios vienen acompañados de la necesidad urgente de encontrar un lugar donde guardar nuestras cosas. Por este motivo, Bluespace ofrece alternativas de almacenamiento destinadas a resolver situaciones como mudanzas, reformas o la necesidad de conservar pertenencias que no tienen cabida en el domicilio habitual. La disponibilidad de trasteros de diferentes tamaños facilita la organización de bienes diversos, como mobiliario que ya no se utiliza, carritos, cunas y demás enseres para bebés que no hacen falta a diario cuando el niño crece, o artículos de temporada como tablas de surf o de snowboard. Además, la compañía complementa su oferta con servicios asociados, como el transporte y el embalaje profesional, lo que permite una gestión integral del proceso de almacenamiento.

Almacenaje inteligente para empresas

El entorno empresarial actual exige una gestión eficiente del espacio, especialmente para pymes, autónomos y negocios vinculados al comercio electrónico, donde la flexibilidad y el control de costes son factores determinantes. En este contexto, Bluespace ofrece a las empresas un modelo de almacenamiento adaptable, diseñado para cubrir necesidades logísticas sin la necesidad de realizar inversiones en infraestructuras propias.

Las instalaciones de Bluespace en Sevilla permiten a las organizaciones disponer de espacios modulables para el resguardo de documentación, equipamiento, mobiliario, mercancías o material promocional, garantizando condiciones de seguridad y accesibilidad permanente. Este servicio resulta particularmente ventajoso en situaciones de crecimiento empresarial, reestructuración, reformas o gestión de stock, donde la demanda de espacio puede variar en función de la actividad.

Además, la compañía pone a disposición de sus clientes empresariales recursos complementarios como zonas habilitadas para carga y descarga, asesoría especializada en almacenamiento, e incluso alquiler de oficinas. De este modo, Bluespace se consolida como un socio estratégico en la externalización de la gestión de espacio, permitiendo a las empresas centrarse en su actividad principal mientras optimizan sus procesos logísticos y reducen costes fijos asociados al almacenamiento tradicional.

Una empresa que crece al ritmo de Europa

Con 98 centros repartidos entre España, Portugal, Francia e Italia, Bluespace aspira a convertirse en la mejor empresa de self storage a nivel europeo, con un ambicioso plan de expansión prevé alcanzar los 185 centros en cinco años. A pesar de esta dimensión internacional, la compañía mantiene un fuerte compromiso local en ciudades como Sevilla, donde su presencia no ha dejado de crecer para adaptarse a las necesidades de sus clientes, quienes les otorgan una puntuación de 4'7 sobre 5 estrellas en las reseñas de Google.