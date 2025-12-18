AirAdvisor explica los derechos por retraso de vuelo, la compensación y cómo obtenerla

Qué dice el Reglamento EU261 sobre los retrasos de vuelo

Un informe de 2024 elaborado por Eurocontrol reveló que solo el 73 % de los vuelos de las 30 principales aerolíneas europeas llega a tiempo. Cada una opera unos 600 vuelos diarios, lo que significa que hasta 162 pueden sufrir retrasos cada día.

El Reglamento EU261 protege a los pasajeros afectados por retrasos y otras incidencias.

Para tener derecho a compensación, el vuelo debe salir de la UE (con cualquier aerolínea) o llegar a la UE (si es una aerolínea europea). Además, es necesario llegar con 3 horas o más de retraso al destino final, y que la aerolínea sea responsable de la incidencia.

Los importes dependen de la distancia:

● 250 € — vuelos hasta 1.500 km

● 400 € — vuelos entre 1.500 y 3.500 km

● 600 € — vuelos de más de 3.500 km

Cómo evitan las aerolíneas pagar compensación

Las aerolíneas intentan complicar el proceso lo máximo posible, esperando que abandones antes de que te indemnicen. Estos son los trucos más habituales:

1. Retrasos en responder. Pueden tardar semanas o meses en contestar para agotar al pasajero.

2. Documentación excesiva. Exigen tarjetas de embarque, billetes, identificación, recibos… y si falta un documento, suelen rechazar la solicitud.

3. Alegar “circunstancias extraordinarias”. Lo usan incluso cuando no aplica, para evitar pagar.

4. Ofrecer vales en lugar de dinero. Muchos pasajeros aceptan sin saber que tienen derecho a efectivo.

5. Formularios web confusos. Formularios ocultos, errores técnicos o procesos complicados para desanimar.

6. Rechazos sin explicación. Algunas solicitudes se deniegan sin motivos claros.

7. Pasarse la responsabilidad. En vuelos operados por varias aerolíneas, cada una intenta culpar a la otra.

8. Lenguaje legal complicado. Comunicaciones llenas de tecnicismos para que el pasajero se rinda.

AirAdvisor: la empresa más fiable para compensación por retrasos

La mejor forma de evitar todos los problemas anteriores es dejar la reclamación en manos de una empresa fiable. Un servicio como AirAdvisor gestiona todo el proceso, trata directamente con la aerolínea, interpreta el lenguaje legal y se asegura de que cumplan con sus obligaciones.

¿Por qué elegir AirAdvisor?

AirAdvisor es el servicio n.º 1 en compensación aérea, y estas son solo algunas razones:

● Tarifas transparentes que pueden ahorrar hasta 120 € por familia

● 98 % de éxito en reclamaciones

● Más de 540.000 pasajeros de más de 150 países ya han confiado en ellos

● Fundada en 2017 por un abogado licenciado en Nueva York

● Valoración de 4,7/5 basada en más de 27.000 reseñas verificadas

● Política “si no ganamos, no pagas”.

Para iniciar una reclamación, sólo tienes que hacer click aquí e introducir los datos de tu vuelo. El sistema comprobará automáticamente si tienes derecho a compensación. Si decides seguir adelante, solo deberás subir algunos documentos y tus datos de contacto. AirAdvisor se encargará del resto, y recibirás el dinero directamente en tu cuenta.

Convierte el retraso en una compensación económica

Los retrasos de vuelo ya son lo bastante frustrantes sin tener que pelear con aerolíneas que no quieren pagar.

Según el Reglamento EU261, podrías tener derecho a hasta 600 € pero las aerolíneas rara vez facilitan el proceso. Entre excusas, papeleo y tácticas para desanimar, muchos pasajeros abandonan antes de recibir su indemnización.

Ahí es donde AirAdvisor, el servicio líder mundial en compensación por vuelos y equipaje, con la mejor reputación y la mejor relación calidad-precio, marca la diferencia. Con su experiencia, su política de no cobrar si no ganan y su rapidez, puedes transformar horas de estrés en dinero en tu cuenta sin complicaciones.