Neotecfoods, la empresa malagueña que ofrece una red de cajeros automáticos de venta de pizza artesanal 24 horas

Este escenario pone sobre la mesa una pregunta cada vez más habitual: ¿qué opciones de comida estarán disponibles a esas horas? ¿Habrá restaurantes abiertos las 24 horas? ¿Y la pizza? La red de cajeros automáticos Pizzadoor para venta de pizzas artesanales en España que está disponible las 24 horas tiene la respuesta para que los aficionados al fútbol tengan una alternativa al alcance de su mano: pizza recién hecha a cualquier hora.

Estos puntos de venta de pizzas forman parte de una red mundial y, en España, son gestionados por distintas pizzerías artesanales que utilizan la tecnología de restauración automatizada del Pizzadoor para entregar un producto con calidad de restaurante con ingredientes frescos y no congelados. Los cajeros automáticos de pizza 24 horas instalados por Neotecfoods se pueden encontrar en provincias y ciudades como: Alicante, Bilbao, Córdoba, A Coruña, Ferrol, Granada, Guipúzcoa, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Linares, Lucena, Mallorca, Puertollano, Soria, Vigo y Zaragoza. Algunas pizzerías cuentan hasta con 6 máquinas expendedoras. Próximamente a la red se sumarán nuevas ubicaciones.

Red de pizzerías 24 horas: https://neotecfoods.com/red-de-cajeros-automaticos-de-pizza/

Esta nueva generación de restaurantes automáticos inteligentes permite la venta 24 horas de pizzas artesanales, listas en solo 3 minutos. La capacidad de carga es de 70 ó 140 pizzas y el stock se va renovando periódicamente por parte de cada pizzería mediante un proceso totalmente automatizado para ventas ininterrumpidas. El cliente ordena en la máquina, que tiene formato de cajero automático y con solo pulsar un botón, hace el pago y el robot hornea la pizza para entregarla al consumidor por el compartimento de recogida y en su caja. Algunas pizzerías ofrecen la posibilidad de envío a domicilio a través de plataformas delivery. Combinan tecnología, rapidez y eficiencia en un único punto de venta.

Según los datos registrados por Neotecfoods, la empresa malagueña responsable del software de gestión, el servicio técnico y el acompañamiento integral a los propietarios de esta red de pizzerías automáticas en España, las máquinas han superado las 850.000 pizzas vendidas en los últimos cinco años, alcanzando una facturación acumulada para las pizzerías que forman la red de todo el país cercana a los 8 millones de euros.

Para Jean Daniel Hagolle, responsable de Neotecfoods en España, fútbol y pizza forman un tándem casi inseparable. Algunos estudios de consumo confirman que la pizza sigue siendo una de las grandes protagonistas durante los partidos, convirtiéndose en una de

las opciones preferidas de los aficionados. “De cara al Mundial de 2026, la red Pizzadoor de máquinas expendedoras de pizzas artesanales disponibles las 24 horas se perfila como una solución práctica y atractiva para disfrutar de una pizza recién hecha en cualquier momento, incluso cuando los partidos se prolongan hasta altas horas de la madrugada”, señala.

La final de la Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano en Estados Unidos es uno de los cinco días de mayor actividad para pizzerías como Domino's. En esa jornada la compañía, según sus cifras, suele vender alrededor de 2,4 millones de pizzas,

un 40 % más que en un domingo habitual. Ante esta tendencia, las máquinas expendedoras de pizza 24 horas se están consolidando como una solución capaz de ofrecer servicio cuando muchos establecimientos han cerrado o cuando la demanda supera la capacidad habitual de los locales.

Neotecfoods es una empresa malagueña, perteneciente al grupo francés NeoAdial, especializada en tecnología de restauración automatizada y vending alimentario, con presencia en toda España. Desarrolla soluciones de venta de comida caliente 24 horas mediante máquinas expendedoras inteligentes con más de 3.000 máquinas instaladas en todo el mundo.