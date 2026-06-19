Higuerón Gran Málaga Resort, complejo que alberta el hotel cinco estrellas Curio Collection by Hilton, presenta este verano “The Extraordinary Summer Escape”, una propuesta para pasar un día completo en la Costa del Sol

Para quienes buscan empezar el día en movimiento, la jornada puede comenzar en Higuerón Sport Club, con opciones de entrenamiento, pádel, tenis, pilates o actividades dirigidas. Después, el plan continúa con un desayuno buffet en Infinity Rooftop, con vistas al Mediterráneo.

Tras el desayuno, la propuesta se traslada al mar con un paseo en yate por el Mediterráneo, pensado para disfrutar de la costa desde otra perspectiva. De vuelta a tierra, la jornada continua en Higuerón The Beach Club, situado en primera línea de playa en la zona de Carvajal, donde es posible comer frente al mar y alargar la sobremesa

La tarde se reserva para el descanso en Higuerón Spa, que ofrece tratamientos de bienestar, masajes y orientales, y propuestas pensadas para recuperar después de una jornada de playa o deporte. Para quienes prefieran una alternativa al spa, el resort también ofrece la posibilidad de completar al spa, el resort también ofrece la posibilidad de completar el día con una jornada de golf en Higuerón Marbella Golf Resort, con campo de 18 hoyos y zona de prácticas.

Al caer la noche, la gastronomía vuelve a ser protagonista con una cena en Arara, bajo la propuesta de Diego Gallegos. El día termina en las suites y estancias de Higuerón Gran Málaga Resort, incluidas Leiro Residences- bajo la marca Preferred Hotels- diseñadas para prolongar la sensación de descanso.

En conjunto, “The Extraordinary Summer Escape” reúne en una sola jornada deporte, mar, playa, bienestar y gastronomía, con la comodidad de tener distintos planes conectados dentro del resort y la posibilidad de adaptar el ritmo a cada huésped.