LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

El Marbella se olvida de los marbelleros

Asociar una carrera al club de su ciudad no le sirve a Javier Añón ni Marcos Ruiz para recibir una llamada de interés del Marbella FC. Al margen de comunicarles su continuidad o no en el proyecto, sorprende que desde el final de la liga la entidad no se haya puesto en contracto con dos futbolistas que han defendido y respaldado el club en momentos delicados. En Onda Deportiva Marbella con Julio Rodríguez y los comentarios de Miguel González destacamos la noticia a la que ha tenido acceso Onda Cero, el ST. Joseph's gibraltareño ha firmado a Jaime Molina como entrenador y ha hecho una oferta a Añón para jugar la previa de Europa League. En el equipo hay viejos conocidos de la afición marbellera como Dominguito y Juanfri.