Papá Noel recorrerá este miércoles las calles de Marbella acompañado por más de 80 motos del club 'Los Mentirosos'

Papá Noel recorrerá este miércoles las calles de Marbella acompañado por más de 80 motos del club 'Los Mentirosos'. Hemos querido conocer todos los detalles de ese recorrido del que hemos hablado con Carlos Cecilla, presidente del motoclub. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto. Itinerario. - Salida del Boulevard Pablo Ráez en c/ José Manuel Vallés, c/ Fray Luis de San Pascual, c/ Alfredo Palma, avenida General López Domínguez, c/ San Bernabé, c/ Serenata, travesía Huerta los cristales, avenida Severo Ochoa, avenida Nabeul, avenida Doctor Maíz, c/ Arias de Velasco, c/ Serenata, c/ Duque de Lerma, c/ Serenata, c/ la Cañeta de Málaga, plaza Paco Cantos, avenida Europa, avenida Doctor Maíz Viñals, puente Cristo del Amor, c/ Salvador Rueda, avenida del Mercado, c/ Mayorazgo, c/ Calvario , avenida Jacinto Benavente, avenida Ricardo Soriano, avenida Ramón y Cajal, avenida Severo Ochoa, glorieta Manuel Haro “El Mojao”, avenida Príncipe Salman y finaliza en el Arco de entrada a Marbella.