La actualidad de Marbella y la Costa del Sol Occidental

Más de uno Marbella 08:20. Martes, 19 de enero de 2021

Marbella y gran parte de la comarca superan la tasa de 500 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una vez actualizados los datos tras el fin de semana. No obstante el confinamiento perimetral obligado no se hará efectivo hasta tanto la Junta de Andalucía no lo publique en el BOJA.