Hablamos con el escritor y periodista Rafael Torres sobre su nueva publicación 'Demuestre que no es un robot'

'Demuestre que no es un robot' no es una mera selección o antología de las columnas literarias de opinión publicadas por Rafael Torres en los últimos años, sino el conjunto de sorprendentes dioramas que componen el panorama de un tiempo histórico crucial, el de las primeras dos décadas del siglo XXI. Ese tiempo, el de la intrusión radical e invasiva de Internet en todos los espacios de la vida, que ha supuesto una violenta y desatentada revolución en las formas de la conducta humana, ha encontrado en Rafael Torres a uno de sus máximos debeladores al advertirnos de lo que oculta bajo su oropel y su quincalla tecnológica, todo aquello que hizo, hace y hará inhabitable la vida: la violencia, la ignorancia, el feminicidio, el maltrato animal, la mentira como arma política, la alienación o la conciencia acrítica. Demuestre que no es un robot es, en fin, una invitación a demostrar y a demostrarnos que no somos, o que aún no somos, eso, robots. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con Rafael Torres sobre 'Demuestre que no es un robot', su última publicación. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.