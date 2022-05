GASTRONOMÍA SOLIDARIA

ChefsForChildren reunirá el 16 de mayo en Marbella a 37 chefs Estrellas Michelin

ChefsForChildren celebra la cuarta gala solidaria en beneficio de Down España el próximo 16 de mayo en el Hotel Los Monteros de Marbella. Reunirá a 37 chefs Estrellas Michelin que cocinarán con 150 niños con síndrome de Down, de DOWN ESPAÑA, y de siete colegios de la localidad. El menú degustación, de ocho pases, está elaborado por los Estrella Michelin de Málaga, más un plato icónico de Martín Berasategui, y los 37 cocineros participantes compartirán mesa con los invitados. En esta 4ª edición, ChefsForChildren colabora con DOWN ESPAÑA, que trabaja desde hace más de 30 años con la finalidad de que los niños con síndrome de Down tengan una vida plena y feliz, y sean incluidos como uno más en la sociedad. Para conseguirlo, la federación desarrolla programas de intervención desde la infancia, ofreciendo a las familias todo el apoyo que necesitan. El donativo de ChefsForChildren irá destinado al proyecto PLAY DOWN de DOWN MÁLAGA, orientado a fomentar, a través del juego, actividades de nutrición, logopedia y apoyo educativo a niños con síndrome de Down. Las entradas para ChefsForChildren ya están a la venta a través de la web oficial del evento: www.chefsforchildren.es En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con Pilar Candil, promotora del evento. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.