Los pescadores de Marbella, esenciales en pandemia como otros colectivos, aún siguen sin vacunar contra COVID-19

Fueron actividad esencial en pandemia, y son uno de los sectores fundamentales: los pescadores, los marineros, que en el caso de Marbella aún no han sido vacunados. La mayoría está en torno a los 42 años o menos, con lo que están ahora mismo sin que les hayan puesto siquiera la primera dosis. La Cofradía de Pescadores de Marbella critica que los marineros no hayan sido incluidos entre la población a la que había que vacunar en primer término y tengan que regirse por el criterio general de la edad. No han podido estar en ERTE por ser sector Primario, ni se han acogido a ayuda alguna. Trabajadores esenciales durante el confinamiento y al pie del cañón de muchos sectores en los que no tenían más opción que relacionarse cada día, y cara a cara con otras personas y que a día de hoy siguen sin ser más prioritarios en el calendario de vacunación que cualquier otra persona, cuya labor profesional no se considera esencia. La lista es importante: personal de caja de supermercados, conductores de autobús y taxi, abogados, psicólogos, veterinarios, personal de talleres o gasolineras y los pescadores, que, como en el caso de Marbella, han alzado la voz, reclamando su inmunización.