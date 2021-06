CALENDARIO DE VACUNACIÓN CONTRA #COVID19

Pescadores de Marbella, aún sin vacunar contra el coronavirus, pese a ser uno de los sectores esenciales en pandemia

Trabajadores esenciales durante el confinamiento y al pie del cañón de muchos sectores en los que no tenían más opción que relacionarse cada día, y cara a cara con otras personas y que a día de hoy siguen sin ser más prioritarios en el calendario de vacunación que cualquier otra persona, cuya labor profesional no se considera esencia. La lista es importante: personal de caja de supermercados, conductores de autobús y taxi, abogados, psicólogos, veterinarios, personal de talleres o gasolineras y los pescadores, que, como en el caso de Marbella, han alzado la voz, reclamando su inmunización. La cobertura vacunal continúa sobre los 40 años, aunque la Comisión de Salud Pública, a nivel nacional, acordó ayer autorizar a las comunidades autónomas para que puedan fusionar en un solo grupo a todas las edades, si lo entienden conveniente. La idea es que no queden huecos libres en los centros de vacunación, sobre todo de cara a las salidas de los lugares de residencia en verano. Una buena noticia también para los marineros.

