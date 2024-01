Aumenta el padrón de Marbella hasta más de 166.000 habitantes

La ciudad consolida su séptima posición en Andalucía y es la quinta de toda España en la que más ha crecido su población de derecho durante el pasado año. Los números, ha dicho el teniente de alcalde, Javier García, evidencian "la generación de riqueza y empleo del municipio".

Las oficinas de atención al ciudadano del municipio han registrado casi 124.000 movimientos en el padrón durante los pasados 12 meses, entre altas, bajas, cambios y certificados. El aumento significa que la ciudad recibirá más aportaciones del Estado, pero ese extra no llegará hasta que el INE no certifique la subida. Y eso no será hasta final de año.

80 millones en obras

Más de 80 millones de euros ha invertido el Ayuntamiento de Marbella en las 90 grandes obras que se han o están ejecutado, o se han licitado. Hay 10 de estas últimas, 18 ya terminadas, 40 que son de las denominadas menores y 22 que se están desarrollando y que, según ha destacado el delegado del ramo, Diego López, "son importantes para la calidad de vida de los vecinos".

Además, durante 2023 se han hecho 24 actuaciones en urbanizaciones, 59 en colegios y 33 en instalaciones deportivas, todas conforme a los tres planes puestos en marcha. El trabajo del Ayuntamiento ha avanzado por otra parte en la conexión del paseo marítimo de todo el litoral marbellí y en el mapa sanitario. También en otras obras que no se ven a simple vista pero que son de vitan importancia para el día a día de los vecinos, como las tres de saneamiento en Rosario, Costa Bella y Hacienda Las Chapas.

La delegación ha resuelto más de 2.100 incidencias con las llamadas microactuaciones en las calles, el 90% de ellas en un plazo inferior a 24 horas, según el responsable municipal.