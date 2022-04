Marbella reclama al Estado la licitación urgente de los espigones

Ambas entidades se reunieron ayer y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, le trasladó al colectivo presidido por José Miguel Lima, el plan propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica del que informó el pasado martes el secretario de estado, Hugo Morán. El planteamiento del Ejecutivo nacional, recordó Muñoz, es elaborar un estudio a medio y largo plazo traducido en 2045 y 2100 respectivamente, un tiempo, dijo, que al menos Marbella no puede permitirse. Reconoció que el responsable nacional manifestó después, "en nota de prensa" que la actuación del municipio marbellí sería "inmediata". Pero a la Plataforma no le convencen esas palabras y así va a solicitar una reunión con Costas. De lo que salga de ella, dependerá la postura del colectivo. Si no hay soluciones, se concentrará en la playa de San Pedro. De momento, ya tiene programada un encuentro reivindicativo en Marbella el próximo 5 de mayo.

Nueva sede REM

La Red de Emprendedoras de Marbella estrena nueva sede en un inmueble cedido por el Ayuntamiento y abre sus puertas a todas las mujeres que buscan apoyo para sus proyectos. La idea es que todas las féminas que tengan una idea pero no sepan a dónde dirigirse para desarrollarla tengan en este sitio un punto de partida, donde se puedan formar, hacer networking, fomentar sinergias, o tomarse un café con una compañera, según explicó ayer durante la inauguración, la presidenta del colectivo, Isabel Carrasco. El espacio está junto al colegio María Teresa León, donde hace años el Consistorio pretendió habilitar la estación de autobuses de San Pedro Alcántara.