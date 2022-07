Marbella lanza una campaña para cuidar el casco antiguo

Se basa en llamar la atención sobre ciertas normas sencillas de convivencia: no tirar colillas y chicles en la vía pública, no dejar los excrementos de los perros sin recogerlos convenientemente, no tirar la basura orgánica fuera del horario estipulado entre las nueve y las once de la noche, no doblar los cartones antes de depositarlos en su contenedor o tirarlo en otro que no corresponda, o no limpiar las terrazas por parte de los propietarios. Si todos nos comportamos de manera cívica, dice el director general del área, Baldomero León, "nos sentiremos como si no saliéramos de casa".

El vidrio debe depositarse en el iglú verde y los envases en los contendores amarillos. Todo enfocado al acrónimo SOL: Seguridad, Ornato, Limpieza.

Más taxis

El parque móvil del taxi en Marbella aumentará hasta 340 licencias una vez se pongan en servicio las 10 nuevas -todas para vehículos adaptados- que ha aprobado el Ayuntamiento. El Consistorio ha concluido así un proceso iniciado el pasado noviembre. Los adjudicatarios de los permisos son conductores que llevan "21 ó 22 años ininterrumpidamente trabajando en el sector", según explica el delegado de Transportes, Enrique Rodríguez. Con esa decena, los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida serán más que los obligados por la normativa andaluza (5% del total) y estarán cerca de los estipulados en la ordenanza municipal (10%)

El Ayuntamiento concede una ayuda de 56.000 euros para la adaptación de los coches.