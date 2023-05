Convocan paros parciales en el servicio de autobuses por no llegar a un acuerdo para el nuevo convenio colectivo

La razón de la huelga es el bloqueo en la negoción del nuevo convenio con la empresa. El colectivo de trabajadores explica a Onda Cero que su reclamación radica en sus condiciones laborales y no en las salariales que es donde, dice el presidente del comité de empresa, Francisco Gallardo, se centra AVANZA.

Tras ocho reuniones no hay acuerdo, aunque es lo que esperan ambas partes. La empresa lamenta no obstante que el punto de partida y del que no se ha movido el comité, es inasumible para AVANZA, según palabras del director de la División Sur, Rafael Durbán.

Los paros son de seis a once de la mañana los días 26 y 30 de mayo, y 9, 16, 20 y 30 de junio.

Disparos sin heridos en San Pedro Alcántara

La Policía Nacional investiga lo ocurrido ayer tarde en una cafetería de San Pedro Alcántara.

Dos personas dispararon contra otras dos que estaban sentadas en una mesa. Sucedió a las dos y veinte. Según han informado a Onda Cero fuentes policiales, los autores salieron huyendo en un vehículo del que previamente se habían bajado, mientras que los objetivos de las balas lo hicieron a pie y corriendo. No hubo heridos que lamentar. Hasta el momento no hay detenciones.