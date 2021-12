El aumento de positivos en COVID-19 provoca cambios en la programación navideña

El Consistorio fuengiroleño decidió anteayer suspender actividades tradicionales estos días, como la jornada de juegos medievales o la fiesta de Nochevieja. En cuanto a la Cabalgata de los Reyes Magos, el Ayuntamiento estudia todas las posibilidades. En las mismas está ahora mismo Istán. No habrá celebración de entrada en 2022, como tampoco las actividades programadas para estos días. El lunes mismo decidirá qué hacer con la Cabalgata, "si hacerla como siempre o por el contrario, que sea estática, como el año pasado", explica a Onda Cero el alcalde panocho, José Miguel Marín. También suspende su tradicional fiesta de despedida y entrada de año Estepona. Ojén no ha decidido aún qué hacer. En comparación con el resto de localidades, su incidencia no es demasiado alta, explica su alcalde, José Antonio Gómez. Esperarán uno o dos días más, pero de celebrarse la Nochevieja, será hasta las tres de la mañana como máximo y extremando las medidas de seguridad.

Unidad policial para el taxi

La Policía Local de Marbella ha creado una unidad específica para atender al servicio del taxi en el municipio. Se llama Tráfico y Transportes y está dirigida por un inspector al que rendirá cuentas un subinspector que será el que esté en contacto con los conductores. La nueva área se dividirá a su vez en tres departamentos: Policía Judicial, Control de Seguridad Vial y Tráfico propiamente dicho que pasa de tener 18 agentes a una treintena de ellos. Quiere así el Ejecutivo local reforzar y garantizar el trabajo de un colectivo que es más importante de lo que pudiera parecer a simple vista, explica el delegado municipal, José Eduardo Díaz.

Seguridad Ciudadana ha trasladado el nuevo organigrama dispuesto a Taxisol en un encuentro en el que también han repasado los datos sobre el control a las VTC este año: 22 sanciones por incumplimientos diversos de la normativa.