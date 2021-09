ESPACIO PROVINCIAL CULINARIO EN ONDA CERO MÁLAGA, MARBELLA Y ANTEQUERA

La Gastronomía en Onda Cero. Patrocinado por Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Marca promocional de la Diputación de Málaga

La Gastronomía se desplaza hasta Benahavís con su concejal de Turismo, Scott Marshall, para conocer cómo se ha comportado el sector este verano desde Anantara By the Sea. Con 'Sabor a Málaga' Julio Rodríguez nos presenta un recinto emblemático inaugurado en 2010 por la entonces primera daba estadounidense, Michelle Obama. Junto a nuestro crítico gastronómico, Enrique Bellver, y el chef particular de Onda Cero Paco Lorente, contamos con el director del Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Resort , Jorge Manzur.