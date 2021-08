Onda Cero Málaga, Marbella y Antequera

Cada plato debe ser una inspiración para alimentarnos de forma saludable, esto es, escogiendo siempre que sea posible productos Km0 cuya huella de carbono es muy reducida. El medio ambiente y la sostenibilidad importan mucho. En NO NAME son conscientes de que, apostando por productos de mercado y cercanía, cierran un círculo en el que conectan productor, producto, cocinero, restaurante y cliente.No name se centra en productos ecológicos; aquellos que han sido producidos en base a unas normativas que buscan el cuidado y la protección del medio ambiente, logrando también alimentos más sabrosos y nutritivos. NO NAME es salud, es cuidado personal, es amor propio. No Name es el restaurante donde se encontrarán personas que buscan cuidarse a sí mismos y también a nuestro entorno.