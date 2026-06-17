Vueling celebra el Yellow Day con vuelos a partir de 12€ por trayecto para viajar desde Málaga

Hay muchas formas de celebrar el día más feliz del año, pero pocas tan inspiradoras como planear un viaje. Coincidiendo con el Yellow Day (20 de junio), Vueling lanza una promoción especial con vuelos desde 12 € por trayecto para viajar este otoño a una selección de destinos.

Con hasta un 25 % de descuento, la promoción estará disponible entre el 16 y el 21 de junio a través de la web de Vueling y los canales habituales de venta de la compañía, para volar del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2026, permitiendo a los viajeros planificar con antelación sus próximas escapadas y descubrir nuevos destinos al mejor precio. No todos encontramos la felicidad en el mismo lugar. Para algunos significa perderse por las calles de una gran capital europea; para otros, disfrutar de una escapada junto al mar o descubrir destinos con personalidad propia. Por ello, la promoción reúne propuestas para todos los gustos, desde ciudades icónicas hasta rincones llenos de encanto dentro y fuera de España.

Escapadas mediterráneas para prolongar el verano

Quienes quieran seguir disfrutando del sol y el mar podrán elegir destinos a partir de 12 € por trayecto como Ibiza, Palma de Mallorca, Lanzarote, Gran Canaria o Fuerteventura. Opciones perfectas para alargar la sensación de vacaciones incluso cuando el verano ya ha terminado.

Ciudades europeas para una escapada internacional

La promoción también incluye destinos ideales para descubrir algunas de las ciudades más atractivas de Europa, como Bruselas, Londres o Ámsterdam desde 22 € por trayecto. Propuestas que combinan cultura, gastronomía y planes urbanos para una escapada diferente.

Ciudades con carácter propio sin salir de España

La promoción también acerca a los viajeros a otros destinos nacionales con gran riqueza cultural y gastronómica como Santiago de Compostela o Bilbao desde 16 € por trayecto. Una oportunidad para disfrutar de escapadas llenas de historia, tradición y experiencias auténticas.