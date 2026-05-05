La unidad de Asma Grave del Hospital Clínico de Málaga certificada por la SEPAR

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de la unidad de ASMA del servicio de Neumología, ha logrado la certificación de excelencia de alta complejidad por parte de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR), recibiendo de este modo el máximo nivel de acreditación certificada en este ámbito de la atención especializada.

En este contexto, cabe resaltar que las nuevas consultas puestas en marcha el pasado año en los hospitales Valle del Guadalhorce y Benalmádena- centros pertenecientes al complejo hospitalario universitario- han atendido a más de 1.800 pacientes con asma grave mediante un modelo de acto único, consolidando de esta manera la atención en sus áreas de referencia poblacional, evitando desplazamientos a la capital. Asimismo, estas consultas de acto único permiten realizar todas las pruebas y diagnósticos en una sola mañana.

La unidad de ASMA Grave del servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria cuenta con el liderazgo de la especialista, Alicia Padilla Galo, coordinadora nacional del área de Asma de la SEPAR. Además, como grupo de investigación en IBIMA, el servicio, dirigido por José Luis Velasco, desarrolla actualmente ocho ensayos clínicos.

Actividades por el día mundial del ASMA

Con motivo de esta efeméride, el centro ha organizado como cada año una serie de actos destinados a mejorar la calidad de vida y la formación de los usuarios. Entre las actividades programadas, destaca la celebración una mesa informativa con la asociación ALERMA, y un taller práctico sobre el uso de inhaladores, fundamental para garantizar la adherencia y eficacia del tratamiento en los pacientes con patología obstructiva.

Asimismo, el servicio mantiene un importante trabajo de continuidad asistencial con los profesionales de Atención Primaria, mediante reuniones anuales para compartir novedades terapéuticas e implementar mejoras en el circuito de atención al paciente asmático.

Otra de las actividades que ya se han convertido en un clásico cada año es la tradicional Caminata "Para respirar mejor", que ya celebra su octava edición. En este sentido, se promociona que caminar a la orilla del mar mejora la enfermedad respiratoria, y constituye un broche final a la semana conmemorativa, que cuenta con la colaboración y participación de la asociación de pacientes respiratorios de Málaga, ALERMA, con el apoyo del servicio de Neumología del hospital. Cabe destacar que esta actividad tendrá lugar el próximo, 9 de mayo, a las 10:30 horas, con un recorrido de inicio desde la glorieta Primero de Mayo (frente a la Diputación de Málaga) con transcurso por el paseo marítimo Antonio Banderas.

Las inscripciones se llevarán a cabo de 10:00 a 10:30 horas en el punto de salida. El evento cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Málaga y Estepona, ANEJOMA, GSK y VitalAire. La jornada incluirá actos lúdicos y la entrega de trofeos a los participantes de mayor y menor edad, como suele ser habitual cada año.