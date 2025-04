8ª Tertulia Al Hombro de Cuaresma

En esta octava tertulia de esta Cuaresma de 2025 nos acompañan el HM del Cautivo, Mario Ortega; el HM de Dolores de San Juan, Alejandro Cerezo; el teniente HM de la Congregación de Mena, Manolo Vaca; y el ex hermano mayor de Crucifixión, Pepe Núñez. Con ellos hablamos de los procesos electorales en el seno de las cofradías.

Este año son 17 las cofradías que tienen elecciones: Humildad, Salud, Huerto, Prendimiento, Cautivo, Rocío, Fusionadas, Rico, Sangre, Cena, Mena, Misericordia, Descendimiento, Dolores de San Juan, Amor, Soledad de San Pablo y Piedad. De ellos, más de la mitad no pueden optar a la reelección debido a que ya han pasado los ocho años que establece el Obispado como máximo al frente de las hermandades.

Mario Ortega aún no lo tiene claro. Había pedido una prórroga para poder tomar una decisión con calma y así centrarse en la conmemoración del aniversario de la Coronación Canónica de Mª Santísima de la Trinidad Coronada el próximo 21 de octubre, pero el Obispado rechazó dicha petición. Aún "quedan temas pendientes", como el del proyecto de la nueva casa hermandad. "Antes de irme quiero dejar el tema del solar cerrado", ha confesado

Por su parte, Alejandro Cerezo es contundente: no se va a presentar. "Ya cuando me presenté a este mandato, le dejé claro a mis hermanos que solo iba a estar cuatro años", ha zanjado. Su situación fue especial, ya que no había ninguna candidatura para liderar la Archicofradía de los Dolores, por lo que se optó por él para ejercer el cargo. Pero de cara al próximo mandato, prefiere dejar espacio para las nuevas generaciones.

En la Congregación de Mena habrá dos candidaturas: la de Ramón Gómez y la de Manolo Vaca, ambos tenientes de hermano mayor. "Yo no hablaría de candidaturas, sino de proyectos", ha puntualizado Vaca. Ha explicado que fue apelado por un grupo de hermanos para que diera el paso. "He sido teniente durante 20 años y nunca me lo había planteado, pero ahora es el momento", ha reconocido.

Para Pepe Núñez, que ya ha pasado ese proceso, las motivaciones que llevan a un cofrade a convertirse en hermano mayor "no las sabe nadie". Es por amor a la cofradía, ya que "llegan los problemas" cuando se asume el liderazgo. Antes se disfrutaba de una manera y luego de otra. "Siempre estás pendiente de algo, pero lo asumes", ha recordado.