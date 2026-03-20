Saporita Málaga reunió a referentes de la gastronomía italiana y consolidó su posición en el canal Horeca

El pasado día 10 de marzo, la alta gastronomía italiana volvió a convertirse en protagonista en la Costa del Sol con la celebración del Saporita Málaga en La Finca de Benalmádena, organizada por la empresa Comercial CBG. El encuentro reunió a chefs, pizzeros, sumilleres y responsables de restauración del canal Horeca, consolidado al evento como una de las grandes citas profesionales en España dedicadas a la promoción de la gastronomía italiana de excelencia aplicada a la restauración.

Durante la jornada, los asistentes descubrieron productos premium, tendencias culinarias y soluciones diseñadas para mejorar la operativa y la rentabilidad de restaurantes, pizzerías y hoteles, en un entorno concebido para el intercambio profesional, la formación técnica y la degustación de algunas de las mejores especialidades de la tradición gastronómica italiana.Para la organización, el éxito de la convocatoria confirma el crecimiento del evento dentro del sector. “Saporita es una experiencia que organizamos por distintos puntos de España, donde juntamos a chefs y técnicos de productos que permite a los clientes participar e interactuar con los distintos chefs y probar nuevas tendencias”, señaló Ruth Antón, responsable de Marketing y Comunicación de Comercial CBG.“Esta edición volvió a demostrar el enorme interés que existe en España por la gastronomía italiana de excelencia. Saporita nos permite brindar una atención más personalizada a los clientes en un ambiente relajado, con música, exhibiciones con un pizzero acrobático y masterclass de pizza y pasta”, remarcó Antón, quien remarcó que el objetivo de la empresa es “seguir impulsando la cultura gastronómica italiana en España con productos auténticos, innovación y formación para los profesionales”.

El encuentro combinó degustaciones libres, showcookings, catas técnicas y asesoramiento personalizado de chefs y técnicos especializados, que compartieron conocimientos directamente aplicables al trabajo diario en cocina profesional.La cita contó con la participación de destacados profesionales del sector, como el técnico de Molino Casillo, Raffaele Bonetta junto a Eloi Torrent y Giovanni Trotta; Francis Tolu, que sorprendió al público con varios espectáculos de pizza acrobática; Valentina Bergamin, experta vinculada a Barlotti; y el chef Francesco di Mauro, al frente del restaurante Le Lampare al Fortino y ganador de los “Tre Pennelli d’Oro” en el Festival Artisti del Gusto de L’Arcimboldo celebrado en Nápoles.

Marcas italianas de referencia

La edición 2026 de Saporita Málaga reunió a algunas de las marcas italianas más reconocidas del sector gastronómico. Durante el evento, Liguori presentó nuevas propuestas de pasta profesional de la mano del chef Francesco di Mauro, mientras que Corte Buona exhibió su selección de embutidos premium, entre ellos culatello, guanciale y mortadela. Alimentis mostró algunas novedades, como la crema cacio e pepe y el ragú de

chianina; Colle di Tartufo presentó su gama de productos trufados; y Gusto Etna acercó especialidades sicilianas elaboradas a partir de pistacho.

La oferta se completó con aceites de oliva premium de Guglielmi procedentes de Puglia; vinagres balsámicos y perlas gastronómicas de Terra del Tuono; quesos de búfala de Barlotti; mozzarella fior di latte orientada a pizzería de Giffoniello; verduras ultracongeladas del sur de Italia de Agrigelo; bases de pinsa romana terminada, la diavola, la cacio e pepe y la carbonara, de Pinsami; pasta fresca ultracongelada de Surgital; harinas profesionales con germen de trigo de Molino Casillo y mix de Altograno para pasta y pizza; tomate italiano premium de Rosso Gargano; soluciones lácteas de Millac Natas; masas y focaccias congeladas de Spadoni; y postres tradicionales italianos como tiramisú, babà y pastiera de San Giorgio. Todo ello, capitaneado por nuestro responsable de producto y formador, Fabrizio Mantini.

Experiencia enológica

La jornada incluyó además una cuidada propuesta enológica con vinos italianosde cantinas como Feudi di San Gregorio, Fantini y La Vis. La responsable de enoteca de Comercial CBG, Teresa Tintoré, junto al especialista Luca Bocchini, presentó además etiquetas de bodegas como Masi, Di Lenardo, Antinori, Banfi y Riccafana, ofreciendo un recorrido por algunas de las regiones vitivinícolas más representativas de Italia.

Con esta nueva edición celebrada en la Costa del Sol, Saporita refuerza su papel como una de las principales plataformas de promoción de la gastronomía italiana en España y como punto de encuentro estratégico para el desarrollo del canal Horeca