El próximo 26 de junio finaliza el plazo para optar a una de las 91 viviendas destinadas a alquiler asequible de la segunda fase de Distrito Universidad

Lagoom Living recuerda que el próximo viernes 26 de junio finaliza el plazo de inscripción para optar a una de las 91 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible de la parcela R15, integrada en el desarrollo residencial Distrito Universidad, en Málaga. La promoción forma parte del proyecto global de 530 viviendas destinadas a alquiler asequible impulsado por Lagoom Living en la capital malagueña, consolidado ya como uno de los mayores desarrollos residenciales de vivienda protegida en alquiler de Andalucía y referente nacional en colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda.

El elevado interés generado por el proyecto quedó reflejado ya en la primera fase, correspondiente a la parcela R3, lanzada el pasado mes de marzo y que superó las 7.000 solicitudes registradas. La nueva parcela -R15- está compuesta por 91 viviendas de dos dormitorios con una superficie útil aproximada de 70 metros cuadrados, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, además de plaza de garaje y trastero vinculados. El complejo residencial dispone de piscina, zonas ajardinadas, juegos infantiles, gimnasio exterior, siete locales comerciales y plazas de garaje adicionales, 1 configurando un modelo residencial pensado para favorecer la calidad de vida de los futuros inquilinos.

Distrito Universidad ha sido concebido bajo altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, con calificación energética A y diseñado conforme a los criterios de certificación BREEAM, reforzando así el compromiso de Lagoom Living con un modelo residencial más eficiente y responsable. Este proyecto se enmarca en un modelo de colaboración público-privada, desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción, con fondos Next Generation de la Unión Europea, está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Con la puesta en marcha de la parcela R15, Lagoom Living continúa avanzando en el desarrollo de uno de los principales proyectos residenciales de vivienda destinada a alquiler asequible de Andalucía, dando respuesta a una de las principales necesidades sociales de la ciudad: facilitar el acceso a la vivienda a familias y jóvenes malagueños.

Proceso de adjudicación

El proceso de adjudicación se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), encargado de gestionar las inscripciones, elaborar los listados provisionales y definitivos, así como desarrollar el sistema de adjudicación mediante sorteo y el correspondiente periodo de alegaciones. Entre los requisitos de acceso se encuentran estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga, acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio y cumplir con los límites económicos establecidos para la promoción.

Toda la información relativa al proceso, bases y documentación necesaria se encuentra disponible en la web de Lagoom Living.

Una alianza pionera con IKEA para facilitar el acceso al hogar

Distrito Universidad incorpora además una colaboración pionera en el sector entre IKEA Málaga y Lagoom Living, una alianza que refuerza el concepto de acceso asequible no solo a la vivienda, sino también al equipamiento del hogar. El acuerdo une a dos marcas de origen sueco con una visión compartida basada en el diseño funcional, la accesibilidad y la mejora de la experiencia residencial.

Gracias a esta colaboración, los futuros adjudicatarios de las viviendas podrán acceder a ventajas exclusivas para amueblar y equipar sus hogares en condiciones preferentes. Con esta iniciativa, Lagoom Living continúa reforzando su apuesta por un modelo residencial diferencial, centrado no solo en facilitar el acceso a una vivienda destinada a alquiler asequible, sino también en mejorar la calidad de vida y la experiencia de los futuros residentes.