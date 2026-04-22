Plaza Mayor impulsa la lectura con un encuentro participativo junto al escritor y divulgador literario Fernando Bonete

Plaza Mayor, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, se suma a la celebración del Día del Libro con una propuesta cultural pensada para todos los públicos. El próximo sábado 25 de abril, a las 17:00 horas, el espacio acogerá un encuentro literario abierto que combinará conversación, recomendaciones en directo y firma de libros.El protagonista del encuentro será Fernando Bonete (@en_bookle), profesor universitario y doctor en Comunicación, reconocido como una de las voces más influyentes en divulgación literaria en el entorno digital en España. Su capacidad para conectar con una audiencia joven-adulta lo ha convertido en un referente en la promoción de la lectura en redes sociales.

El evento se desarrollará como una conversación abierta y ágil con los asistentes. El público podrá participar activamente, planteando intereses y descubriendo recomendaciones literarias personalizadas al momento. La actividad será de acceso libre hasta completar aforo. Esta propuesta tiene como objetivo fomentar la participación, crear una experiencia más cercana y ofrecer una forma distinta de vivir la literatura, en sintonía con los hábitos actuales de consumo cultural. En Andalucía, según datos oficiales, el índice de lectura ha experimentado un crecimiento en los últimos años, alcanzando el 62,6 % el pasado año. Actividades como esta ayudan a fomentar la lectura al hacerla más cercana, amena y accesible para todo tipo de público. Además, contribuyen a despertar el interés por los libros y a consolidar el hábito lector, creando una relación más natural y atractiva con la literatura.

“Con iniciativas como esta, queremos seguir creando espacios de encuentro que conecten con la comunidad y, en este caso, fomentar la lectura de una forma cercana, dinámica y adaptada a los nuevos públicos. Contar con Fernando Bonete nos permite acercar la literatura a las nuevas generaciones desde un lenguaje actual y participativo, en línea con nuestra forma de entender la cultura.”, afirma el gerente del centro comercial, Rafael Perea Luque.

Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su apuesta por la cultura como eje de conexión con la comunidad, acercando la lectura a nuevos públicos a través de formatos actuales y dinámicos.