Pizarra cuenta de nuevo con un servicio de apoyo psicosocial durante el proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido

La ciudadanía de Pizarra contará también en 2026 con un servicio de apoyo psicosocial durante el proceso de duelo tras la pérdida de un ser querido, una ayuda que será ofrecida por la Fundación Alhelí. Este proyecto, sufragado por la Diputación Provincial de Málaga, se ofrece desde abril y hasta el mes de noviembre de 2026.

María Cordero, la concejala de Bienestar Social, apuntó que la Fundación Alhelí va desarrollar un nuevo proyecto en Pizarra, para acompañar a personas que estén en proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, que es continuidad del puesto en marcha en años anteriores. Chari Vázquez Romero, psicóloga, ha recordado que Alhelí es un colectivo sin ánimo de lucro, que ofrece servicio de acompañamiento en proceso de duelo así como trabaja por la prevención del duelo patológico. El objetivo es acompañar a personas que necesitan ayuda en un proceso de duelo, que aunque es algo natural, en muchos casos se necesita de ayuda profesional. Mediante estos servicios se atiende de forma individualizada y en grupos mediante ayuda mutua, que es el origen de esta fundación. Este servicio ha sido presentado en Radio Pizarra de la mano de María Cordero, concejala de Bienestar Social, y Chari Vázquez, psicóloga de Alhelí.

Podrán tener más información en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pizarra y también a través del teléfono 645 688 890.