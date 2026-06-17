La nueva generación de artistas de ESAEM se gradúa con honores en el Cervantes con el musical “La Revolución de las Musas"

Los alumnos de 4º curso del Doble Grado de Arte Dramático y Artes Escénicas protagonizaron una actuación inolvidable con el musical "La Revolución de las Musas", dirigida por el profesor de ESAEM José María del Castillo, una espectacular producción inspirada en la mitología griega que ha conquistado al público en sus dos funciones, con la presencia de numerosas personalidades del mundo de la cultura y el arte de nuestro país.

Cada uno de los pases acogió además la graduación de los dos grupos de 4º, marcando el final de una intensa etapa de formación y el inicio de una nueva carrera profesional para decenas de jóvenes artistas.

Con una puesta en escena de gran formato, números musicales de nivel profesional y una historia que reflexiona sobre la esperanza, la responsabilidad y el poder transformador de la inspiración, La Revolución de las Musas sirvió como broche artístico a un año académico lleno de buenos momentos. Más de hora y media de espectáculo de primer nivel en el que además de los alumnos, también profesores de ESAEM han formado parte del elenco de actores, Rubén Castillo, Carmen Baquero y Raúl Casineiro, a quienes todos sus alumnos y público asistente brindaron un sentido aplauso.

Igualmente, con todos los profesores del Doble Grado sobre el escenario, y con la entrega de diplomas, la directora de ESAEM, Marisa Zafra expresó su profundo orgullo hacia los jóvenes artistas graduados, destacando la intensidad, la disciplina y la sensibilidad con la que han vivido su formación. Subrayó que esta promoción representa el espíritu de la escuela en su máxima expresión, jóvenes valientes, comprometidos y preparados para dar el salto al mundo profesional, llevando consigo no solo técnica y talento, sino también pasión, verdad y una identidad artística propia que empezará a brillar con fuerza en los escenarios.

Todas las formaciones de ESAEM, unidas en este musical

La velada ha estado cargada de emoción, celebración y reconocimiento. Pero sobre todo de unión, una unión especial que caracteriza a ESAEM en todas sus formaciones y que hace que alumnos de Grado Elemental, Profesional, Bachillerato, los cuatro cursos del Doble Grado, incluso del proyecto Enjoy the Process hayan formado parte de alguna u otra forma en este espectáculo, con distintos números musicales que han hecho furor y han provocado la ovación del público.

Incluso alumnas de años anteriores ya graduadas y que se están labrando un camino profesional en el mercado laboral artístico han tenido el bello gesto de acompañar a éstos jóvenes artistas con una intervención musical cargada de fuerza y mucho sabor al Olimpo.

José María del Castillo, profesor de ESAEM y director de La Revolución de las Musas expresaba el intenso trabajo que ha supuesto hacer este espectáculo: Hacer un espectáculo así en el que han pasado 106 artistas, es muy complicado, desde nuestras niñas pequeñitas que son lo más, (refiriéndose a las más pequeñas del Grado Elemental), nuestros queridos Lorenzo y Diego, que son unos grandes actores (alumnos también de conservatorio Elemental que encarnan el papel del hijo de Pandora), y todos los demás compañeros de otros cursos de ESAEM, que han hecho posible esta puesta en escena, nuestros músicos, equipo técnico, todo el equipo que tenemos detrás del escenario ayudando a que esto sea posible, escenógrafos, ¡a todos ellos muchas gracias!

Reconocimiento de Antonio Banderas a los alumnos de ESAEM

Uno de los momentos más especiales de la gala llegó con el reconocimiento especial que ha dedicado Antonio Banderas, padrino de los jóvenes artistas de ESAEM, a estos artistas. El actor malagueño no pudo asistir al acto al encontrarse fuera de Málaga por compromisos profesionales de rodaje, sin embargo ha estado muy presente.

La directora de ESAEM, Marisa Zafra ha expresado en nombre de Antonio Banderas el creciente nivel artístico de los alumnos de la escuela, así como su deseo de encontrarse con muchos de ellos en futuros proyectos profesionales, compartiendo la misma pasión por el arte y las artes escénicas.

Destacaba igualmente cómo año tras año se observa la evolución de los alumnos de ESAEM y cómo cada vez es más frecuente encontrar antiguos estudiantes de la escuela formando parte de producciones profesionales y defendiendo papeles protagonistas en algunos de los escenarios más importantes del país. Una realidad que confirma el excelente momento que atraviesa la formación artística especializada y el talento que emerge de las aulas de ESAEM.

No es casualidad, que muchos alumnos comiencen a incorporarse a producciones profesionales antes incluso de finalizar sus estudios, una circunstancia que se ha convertido en una constante dentro de las promociones de ESAEM.

Igualmente, Marisa Zafra quiso expresar su profundo agradecimiento a Antonio Banderas por sus palabras y su constante cercanía con la escuela, a quien considera no sólo un referente artístico, sino también un auténtico modelo de inspiración para el alumnado de ESAEM. Zafra subrayó la emoción y el orgullo de contar con su apoyo, destacando el valor humano y artístico de su compromiso con las nuevas generaciones, que ven en él un ejemplo vivo de entrega, excelencia y amor por las artes escénica.

Mención especial para Yara Lapas y Ana Domínguez

Esta Gala ha contado también con dos Menciones Especiales a dos jóvenes artistas que se acaban de graduar. Por un lado Yara Lapas, que ha compaginado sus estudios de Doble Grado de Arte Dramático y Artes Escénicas con proyectos profesionales como el que realizó junto a Antonio Banderas en el programa especial de Canal Sur “Mis Navidades”. Marisa Zafra ha destacado su versatilidad, trabajo, compromiso y amor por el arte: “Esta mención especial te la mereces, porque lo has trabajado. Todo lo que está por llegar es el reflejo del esfuerzo, la constancia y la pasión que has demostrado cada día”, decía.

Otro reconocimiento a una trayectoria especialmente destacada durante su etapa formativa, ha sido la Mención Especial a la alumna Ana Domínguez. Durante los dos últimos años de carrera, Ana ha compaginado su formación académica con una intensa actividad profesional tras ser seleccionada por Antonio Banderas en los castings realizados en ESAEM para incorporarse a los musicales Gypsy y Godspell. Una experiencia que le ha permitido compartir escenario con algunos de los intérpretes más reconocidos del teatro musical español y adquirir una valiosa experiencia profesional antes de finalizar sus estudios superiores.

A esta trayectoria se suma su participación como solista en uno de los temas interpretados durante los actos de bienvenida al Papa León XIV, consolidando un recorrido artístico excepcional para una estudiante aún en formación.

A través de un audio, Antonio Banderas quiso dedicarle unas palabras a la joven artista:

Querida Ana, sólo tengo palabras de admiración. En las audiciones de Tocando Nuestra Canción y Gypsy fue cuando por primera vez tuve contacto con tu forma de cantar; no había que ser muy listo para darse cuenta del talento que se esconde tras esa voz aterciopelada, increíblemente madura y capaz de transmitir sentimientos profundos, lo cual la hace perfecta para que te puedas convertir en un 'animal' del teatro musical.

Posteriormente he comprobado tu profesionalidad, tu talento como actriz versátil, tu capacidad para bailar y, sobre todo, he comprobado tus valores humanos. Estos últimos serán los que harán que obtengas aquello que desees y te propongas. En mí siempre tendrás a alguien que te valora, que te admira, que seguirá contando contigo y a un amigo fiel. Enhorabuena, amiga mía.

Marisa Zafra, directora de ESAEM dedicaba también unas palabras a Ana, mostrándose orgullosa de su trayectoria profesional y de todo lo que aún está por llegar para ella en el terreno artístico: Estoy orgullosa de tu trayectoria dentro de la escuela y del crecimiento artístico que has experimentado a lo largo de tu formación. Tu éxito es también una inspiración para las nuevas generaciones de artistas de nuestra escuela.

Este reconocimiento continúa una tradición que ya tuvo su precedente en anteriores graduaciones, cuando ESAEM concedió una Mención Especial a la también graduada Paula Díaz, invitada este año al acto. Al igual que Ana, Paula formó parte de los elencos de Gypsy y Godspell, reflejando una realidad cada vez más habitual en la escuela: la incorporación de sus estudiantes a producciones profesionales de primer nivel antes incluso de concluir sus estudios.

La Gala de Graduación 2026 ha vuelto así a poner de manifiesto el compromiso de ESAEM con la excelencia artística y la conexión directa entre la formación y la profesión. Una nueva promoción de actores, cantantes y bailarines versátiles, preparados para afrontar los retos de la industria cultural y llamados a formar parte del futuro de las artes escénicas españolas.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La emoción vivida en el Teatro Cervantes no solo celebró el final de una etapa académica, sino también el comienzo de una carrera profesional para una generación de artistas que ya ha demostrado estar preparada para ocupar un lugar destacado en los escenarios de nuestro país. Una nueva promoción que confirma, una vez más, que ESAEM sigue siendo una de las grandes canteras del talento escénico español.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.