Volver al centro: Hammam Al Ándalus quiere reconectar al malagueño con el corazón de su ciudad

El centro de Málaga ha cambiado profundamente en la última década. El crecimiento del turismo ha transformado sus calles, su oferta comercial y también la forma en la que los propios malagueños se relacionan con esta parte de la ciudad.

El aumento progresivo de la afluencia turística en el centro histórico de Málaga ha ido transformando la dinámica habitual de la zona. Con el paso de los años, la reorientación de la oferta de ocio, cultura y gastronomía hacia el visitante ha hecho que muchos malagueños hayan cambiado sus rutinas, reduciendo sus visitas al centro para sus planes de ocio y salud tradicionales y desplazando esa actividad hacia otros barrios o espacios de la ciudad o ciudades aledañas.

Un lugar al que volver

Hammam Al Ándalus abrió sus puertas en Málaga en 2013 y ha vivido desde dentro buena parte de esa transformación. Trece años después, quiere reforzar su relación con el público local y reivindicar otra manera de disfrutar del centro: volver no porque haya que hacer una gestión, acompañar a alguien que visita la ciudad o acudir a una cita concreta, sino simplemente porque sigue habiendo experiencias por las que merece la pena acercarse y disfrutarlo.

«Llevamos trece años formando parte del centro de Málaga y hemos visto cómo la ciudad ha evolucionado muchísimo durante este tiempo. Queremos que los malagueños sigan sintiendo que aquí también hay lugares pensados para ellos, que merece la pena volver al centro para disfrutarlo y no solamente porque tenga algo que hacer. Hammam siempre ha querido formar parte de la vida de Málaga y queremos seguir haciéndolo», explica Antonio Rivadeneyra, director territorial de Hammam Al Ándalus Málaga.

Esa relación con los malagueños no empieza ahora. En los últimos años, Hammam ha desarrollado propuestas que conectan el bienestar con la ciudad y su entorno, como la observación de las Perseidas en la Sierra de Alfarnatejo, las rutas por la ciudad “Los Paseos del Agua”, que conectan a los ciudadanos con los puntos clave que conectan históricamente el agua con la ciudad, el Torneo de Ajedrez en el agua o sesiones de yoga en el monumental interior del hammam.

También lo ha hecho a través de la cultura. El Hammam acoge la clausura del festival de poesía Irreconciliables y colabora con el Festival de Cine Francés de Málaga, una cita que lleva de nuevo al público malagueño a las salas del Cine Albéniz, otro de los reductos culturales de toda la vida que quedan en el centro.

Volver al centro también para parar

Hay además otra razón para volver al centro: parar. Hammam Al Ándalus ha estudiado junto a la Universidad de Granada si la sensación de bienestar que produce la experiencia podía medirse también desde un punto de vista fisiológico.

La investigación, dirigida por la doctora Irene Cantarero y asesorada por el doctor Manuel Arroyo, asesor científico-médico de Hammam Al Ándalus, analizó distintos indicadores relacionados con el estrés. Los resultados mostraron una reducción significativa de los niveles de cortisol y una mejora de la variabilidad de la frecuencia cardiaca entre quienes realizaron la experiencia completa del hammam.

El estudio comparó además diferentes grupos y sus conclusiones apuntan a que la combinación de agua, temperatura, descanso y masaje genera beneficios superiores a los observados en otros escenarios de relajación.

“No hablamos únicamente de una sensación subjetiva de bienestar, sino de respuestas biológicas objetivas que pueden cuantificarse”, explica Manuel Arroyo.

Hammam quiere seguir siendo un espacio para los malagueños y reforzar su relación con quienes viven en la ciudad a través de una Comunidad de clientes a través de la cual ofrece al público residente descuentos y ventajas para disfrutar de todas sus actividades.

Una invitación que resume la idea con la que Hammam mira de nuevo hacia el público local este otoño: volver al centro para volver a disfrutarlo.