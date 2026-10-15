UNED Málaga inaugura el curso académico 2026-2027 tras cerrar el anterior con más de 6.200 matrículas

UNED Málaga ha celebrado el pasado miércoles el solemne acto de apertura del Curso Académico 2026-2027 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, una ceremonia que ha reunido a representantes institucionales y académicos, profesores, estudiantes y familiares para dar la bienvenida al nuevo curso y reconocer el esfuerzo de quienes han culminado sus estudios universitarios.

La institución afronta esta nueva etapa tras cerrar el curso anterior con 5.090 matrículas en enseñanzas regladas y más de 1.200 en cursos propios de UNED Málaga, lo que supone un volumen global superior a las 6.200 inscripciones en su actividad formativa.

El acto ha contado con la participación de Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de Centros de la UNED; Antonia Ledesma Sánchez, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga y presidenta del Consorcio UNED Málaga; Fernando Leguina Roig, director general del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga; Enrique Gómez-Puig, responsable de Educación de Fundación Unicaja; y Luis Grau Fernández, director de UNED Málaga y del Campus Sur de la UNED.

La ceremonia ha comenzado con la bienvenida del vicerrector de Centros, Jesús de Andrés Sanz, seguida de la lectura de la memoria académica del Curso 2025-2026, a cargo de Mabel López García, secretaria general de UNED Málaga, en la que se ha hecho balance de la actividad docente y formativa desarrollada durante el último año.

“Vivir con libros”: una reflexión sobre la lectura y el conocimiento

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la lección inaugural, impartida por el periodista y escritor Jesús Marchamalo, bajo el título “Vivir con libros”.

Su participación ha aportado una dimensión cultural a la ceremonia, situando los libros y la lectura como punto de partida para reflexionar sobre el conocimiento y su transmisión, en un encuentro dedicado a la educación y la formación universitaria.

La lección inaugural ha girado en torno al universo de los libros, las bibliotecas y el papel de la lectura en nuestras vidas. A través de recuerdos personales, anécdotas y referencias literarias, Marchamalo ha reivindicado la lectura como una experiencia que nos acompaña desde la infancia y contribuye a construir nuestra identidad. El escritor ha reflexionado sobre cómo nuestras bibliotecas personales son también un reflejo de nuestras pasiones, intereses y aspiraciones, destacando que los libros “hablan no solo de los lectores que somos, de los que fuimos, sino que hablan también a veces de los lectores que quisimos o que queremos ser”.

Más de 6.200 matrículas en el balance del curso anterior

UNED Málaga ha cerrado el Curso Académico 2025-2026 con 5.090 matrículas en enseñanzas regladas, a las que se suman más de 1.200 matrículas en cursos propios del centro, superando así las 6.200 inscripciones en el conjunto de su actividad formativa.

Estas cifras reflejan el alcance de una oferta educativa que combina los estudios universitarios oficiales con programas de formación propia, dirigidos a responder a diferentes necesidades de aprendizaje, especialización y actualización profesional.

El balance académico pone de manifiesto la importancia de un modelo universitario que facilita la formación a personas de diferentes edades y circunstancias, permitiendo compatibilizar los estudios con la actividad laboral, las responsabilidades familiares y otros compromisos personales.

Mejoras en las instalaciones, mentoría y nuevas actividades culturales para el curso 2026-2027

Durante su intervención, Luis Grau Fernández, director de UNED Málaga y del Campus Sur de la UNED, ha presentado las principales líneas de trabajo de la institución para el nuevo curso académico, con especial atención a la mejora de los servicios al alumnado y al fortalecimiento de la relación del centro con su entorno.

“Seguiremos trabajando en la mejora de nuestras instalaciones y en las reformas previstas; avanzaremos en la consolidación del programa de mentoría; impulsaremos una mayor participación presencial de los estudiantes en nuestras aulas, y ampliaremos las actividades culturales abiertas a la ciudadanía”, ha señalado Grau.

El director ha destacado que todas estas iniciativas comparten un mismo propósito: hacer de UNED Málaga un centro cada vez más cercano, útil y abierto a su entorno, manteniendo su vocación de servicio público y su compromiso con la igualdad de oportunidades.

En este sentido, ha recordado que la historia de UNED Málaga se remonta a 1975, cuando una orden ministerial dio origen al entonces denominado Centro Asociado. Cincuenta y un años después, la institución continúa desempeñando un papel fundamental en el acceso a la educación superior de miles de personas de Málaga y su provincia.

Grau ha reivindicado también la necesidad de mantener una actitud de mejora permanente, recordando que “en una institución universitaria, la voluntad de mejorar no es solo una aspiración: es también una responsabilidad”.

El respaldo institucional a una universidad abierta y accesible

La apertura del nuevo curso ha contado con la participación de las instituciones que colaboran en el desarrollo de UNED Málaga, reafirmando su compromiso con la educación superior, la igualdad de oportunidades y la formación permanente.

En representación de Fundación Unicaja, ha intervenido Enrique Gómez-Puig, responsable de Educación de la entidad, reafirmando el compromiso de la institución con la educación como herramienta de transformación social y generación de oportunidades. Durante su intervención, ha destacado la capacidad de la UNED para acercar la enseñanza universitaria a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia o sus circunstancias personales y profesionales. Asimismo, ha señalado que los cerca de 5.000 estudiantes del centro asociado de Málaga son “la mejor prueba de la confianza que despierta la UNED y del valor de una formación de calidad, flexible y conectada con las necesidades reales de la sociedad”. Finalmente, ha animado a los estudiantes a aprovechar esta etapa de aprendizaje y a los egresados a poner los conocimientos adquiridos al servicio de la sociedad.

Fernando Leguina Roig, director general del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga ha destacado la contribución de la UNED a la democratización de la enseñanza superior, recordando que “la educación no entiende de edades ni de barreras y siempre estamos a tiempo de aprender”. Durante su intervención, ha reivindicado el valor de la lectura como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y construir una ciudadanía más libre, madura y comprometida, en un año especialmente significativo por la conmemoración del centenario de la Generación del 27.

Antonia Ledesma Sánchez, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga y presidenta del Consorcio UNED Málaga, ha destacado el papel de la UNED como motor de igualdad de oportunidades y cohesión territorial, especialmente en los municipios más pequeños de la provincia. Durante su intervención, ha subrayado que “el talento no depende de dónde vivimos, de nuestra edad o de nuestras circunstancias personales” y ha reivindicado el esfuerzo de quienes compaginan sus estudios universitarios con sus responsabilidades laborales y familiares.

El director de UNED Málaga, Luis Grau, ha agradecido el apoyo de las instituciones colaboradoras y ha reconocido expresamente la labor del personal de administración y servicios y del profesorado tutor, cuya dedicación resulta fundamental para acompañar a los estudiantes durante su trayectoria académica.

Un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la superación

La ceremonia ha dedicado uno de sus momentos más significativos al reconocimiento del profesor tutor jubilado, Enrique Baena, en agradecimiento a su trayectoria y a su contribución a la formación de distintas generaciones de estudiantes.

Asimismo, se ha celebrado la entrega de diplomas y reconocimientos a los estudiantes que han finalizado sus estudios, protagonistas de una jornada que simboliza la culminación de años de esfuerzo, dedicación y superación personal.

Durante su intervención, Luis Grau ha querido dirigirse especialmente a los egresados, destacando las exigencias que supone cursar estudios universitarios a distancia y la capacidad del alumnado para mantener su compromiso con la formación incluso en circunstancias difíciles.

“Los estudiantes de la UNED estáis hechos de una pasta especial”, ha afirmado el director, quien conoce personalmente la experiencia de estudiar en esta universidad, donde cursó su doctorado en Física. Grau ha recordado que detrás de cada título hay una historia de perseverancia y ha animado a los nuevos titulados a mantener su vínculo con la institución, asegurándoles que “la UNED, y muy especialmente UNED Málaga, ha sido, es y seguirá siendo su casa”.

Apertura solemne del nuevo curso académico

El acto ha concluido con la intervención de Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de Centros de la UNED, encargado de declarar solemnemente inaugurado el Curso Académico 2026-2027.

El vicerrector ha felicitado al equipo directivo de UNED Málaga por su trayectoria y a los estudiantes egresados por alcanzar sus objetivos académicos gracias al esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Durante su intervención, ha destacado el crecimiento de la universidad, que cerró el pasado curso con cerca de 160.000 estudiantes matriculados en enseñanzas regladas y registra actualmente un incremento aproximado del 10 % en las matriculaciones respecto a las mismas fechas del año anterior.

La ceremonia ha finalizado con el tradicional himno universitario Gaudeamus Igitur, poniendo el broche a una jornada de encuentro y reconocimiento para toda la comunidad académica.