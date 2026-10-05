La II Travesía Solidaria «Siempre Fuerte» supera las 850 personas y recauda más de 14.000 euros para FMAEC y Fundación HÉROES

La II Travesía Solidaria «Siempre Fuerte» ha cerrado su segunda edición con un balance extraordinario: más de 400 personas participaron en la travesía celebrada en Astilleros Nereo y más de 450 personas acudieron al Gran Tardeo Solidario, celebrado posteriormente en Isla Pool.

La jornada, concebida como un homenaje a Pablo Ráez y como una forma de transformar su legado en solidaridad y ayuda directa, ha conseguido reunir más de 14.000 euros, que serán repartidos entre las dos entidades beneficiarias de esta edición: FMAEC y Fundación HÉROES. La organización destaca especialmente la respuesta de los participantes, clubes de remo y otros clubes deportivos, embarcaciones, nadadores y nadadoras, remeros y remeras, familiares, amigos, empresas y entidades que hicieron posible que el mar de Málaga volviera a convertirse en un punto de encuentro en torno a la solidaridad.

Un homenaje que vuelve a reunir a Málaga y respaldo institucional

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue el tradicional encuentro de las embarcaciones frente a Astilleros Nereo, donde los participantes compartieron el saludo «Siempre Fuerte» y volvieron a convertir el mar en símbolo de unión, recuerdo y esperanza.

La II Travesía Solidaria «Siempre Fuerte» contó también con representación oficial e institucional del Ayuntamiento de Málaga durante uno de sus momentos más emotivos: la lectura del manifiesto frente a Astilleros Nereo, a cargo de Esther Ráez, hermana de Pablo Ráez y escritora malagueña. En representación del ámbito de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad del ayuntamiento de Málaga, asistió Almudena Ramos Ribot; mientras que por parte del Área de Deportes acudió Miguel Bandera, en representación del concejal delegado de Deportes, Borja Vivas Jiménez.

La travesía contó también con la participación de las BCS (Breast Cancer Survivors), mujeres supervivientes de cáncer de mama que representan los valores de superación y resiliencia que forman parte del espíritu de esta iniciativa. Además de muchos otros clubes amigos del remo y del mar.

La jornada contó con la presencia de una de las embajadoras del Proyecto Solidario «Siempre Fuerte», la creadora de contenido de moda y Youtuber, María Rodríguez, conocida como Pretty & Olé, así como con la presencia de Fernando Quirós, artista jerezano creador y diseñador del Proyecto Solidario «Siempre Fuerte».

También estuvo presente Sandra Grana, organizadora, embajadora y madrina del proyecto, una de las principales impulsoras de esta iniciativa.

Más de 450 personas en el Gran Tardeo Solidario

Tras la travesía, la celebración continuó en Isla Pool, que acogió el Gran Tardeo Solidario «Siempre Fuerte» con más de 450 asistentes. Desde la organización de esta segunda travesía, se envía una mención especial de agradecimiento a Isla Pool, por su acogida, profesionalidad y por haber brindado el espacio y todas las facilidades necesarias para convertir esta celebración solidaria en una realidad.

Fue una tarde de música, encuentro y celebración en la que la solidaridad volvió a demostrar que también puede celebrarse con alegría.

Más de 14.000 euros para FMAEC y Fundación Héroes

La recaudación total de esta segunda edición supera los 14.000 euros, cantidad que será repartida entre las dos entidades beneficiarias: FMAEC, representada por su gerente, José Aldecoa, también miembro del comité organizador de la Travesía, y Fundación HÉROES, representada por su gerente, Silvia García, igualmente integrante del comité organizador.

Ambas entidades trabajan desde Málaga en ámbitos diferentes pero complementarios, convirtiendo la solidaridad recibida en atención, acompañamiento y oportunidades para personas y familias que lo necesitan.

Una iniciativa construida entre todos: nuestros colaboradores

Desde la organización de «Siempre Fuerte» se quiere expresar un agradecimiento especial a todos los remeros y remeras, nadadores y nadadoras, embarcaciones, clubes, familiares, amigos y participantes que hicieron posible esta segunda edición. También a todas las empresas, instituciones y entidades colaboradoras que han apostado por el proyecto:

o BMW Automotor del Grupo Safamotor

o Lyx Urología

o Mayoral

o Astilleros Nereo

o Castilla Thermal Hoteles

o Darío Rincón DJ

o Alberto Grooves DJ

o Insultante Juventud

o Blackboard25

o Escuela de Hostelería Privada Manuel García Giráldez

o Foro Marítimo

o Real Club Mediterráneo

o Real Club El Candado

o Fundación Navega Sea For All

o Inspiring Soho

o La Donaira

o More & More Design

o Negrini

o Real Liga Naval de Málaga

o SIE - Spain is Excellence

o SO/ Sotogrande

o The Westin La Quinta

o Vithas Salud

o Amedida Marketing

o Comunicación y Creatividad Brutal, agencia de comunicación de Esther Ráez, hermana de Pablo Ráez.

Un comité organizador unido por una misma causa

Esther Ráez, hermana del descansado Pablo Ráez, y quien apoya la iniciativa del Proyecto Solidario «Siempre Fuerte» con su agencia de comunicación y como representante de la familia Ráez-Martínez, quiere reconocer especialmente el trabajo y compromiso del comité organizador de esta segunda edición.

Personas procedentes de ámbitos diferentes que han trabajado conjuntamente para que una idea nacida del recuerdo y del cariño pueda convertirse, una vez más, en una acción solidaria concreta. Todo esto de manera completamente altruista. El Proyecto Solidario «Siempre Fuerte», creado en 2023 por el artista Fernando Quirós con el apoyo de Esther Ráez y la familia de Pablo, nació con la voluntad de transformar el símbolo asociado a Pablo Ráez en una acción solidaria permanente.